El colegio Cardenal Herrera Oria recibe luz verde para albergar la primera Escuela Europea Acreditada de España

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, en los Desayunos Madrid organizados por Europa Press. - JESUS HELLIN/EUROPA PRESS

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha anunciado que el colegio público Cardenal Herrera Oria de la capital ha recibido luz verde para acoger la primera Escuela Europea Acreditada (EEA) de España.

En los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press, la máxima responsable de la educación madrileña ha detallado que este centro empezará a funcionar en el próximo curso académico 2027-2028 y estará abierta a "cualquier estudiante de la región".

El anuncio de la candidatura de este centro educativo tuvo lugar el pasado 7 de noviembre. El Gobierno regional recupera así esta iniciativa que en 2024 se valoró ubicar en el Ramiro de Maeztu de la capital. Sin embargo, tras la oposición de las familias y la comunidad educativa, decidió suspender esta medida para buscar una nueva ubicación.