El Colegio de Médicos pide cautelarísimas contra la orden que modifica el uso de su sede histórica

Archivo - Sede del Icomem (Ilustre Colegio de Médicos de Madrid) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) ha presentado este lunes una solicitud de medidas cautelarísimas en relación con la orden del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que modifica el régimen de uso de su sede histórica, en el número 51 de la calle Santa Isabel.

La orden, firmada el pasado 27 de julio por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, deja sin efecto el régimen de uso establecido en el convenio de 23 de febrero de 1970 y lo sustituye por una concesión demanial de 25 años limitada a una parte del inmueble, propiedad del Estado y declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

De esta forma, determinadas dependencias pasan a ser de uso exclusivo del Museo Cajal, mientras otras quedan sometidas a un régimen de uso compartido y a la conformidad previa del Museo. Todo ello, según ha advertido el Colegio, tiene consecuencias organizativas, funcionales y económicas para la institución.

En un comunicado, el Icomem ha explicado que la solicitud presentada pretende evitar que la aplicación inmediata de la orden "pueda producir durante la tramitación judicial perjuicios de difícil reversión para la actividad colegial".

Entre ellos cita la reorganización o eventual afectación de actividades formativas, científicas, profesionales e institucionales ya previstas, así como la pérdida de capacidad para desarrollar nuevos eventos y actividades en la sede.

La Junta Directiva considera "especialmente necesario" preservar la situación existente mientras los tribunales analizan el fondo del recurso, "evitando que durante ese periodo puedan consolidarse consecuencias organizativas o económicas que posteriormente resulten difíciles de reparar".

En cualquier caso, ha recordado que su discrepancia no se dirige contra la creación del Museo Nacional Cajal, proyecto que "apoya expresamente", sino contra las condiciones y el procedimiento mediante los que se ha articulado su implantación en la sede colegial.

Así, ha remarcado que defiende que la protección y difusión del legado de Santiago Ramón y Cajal es compatible con la preservación de su actividad y su autonomía y ha reiterado su disposición al diálogo institucional "para alcanzar una solución equilibrada que permita la adecuada implantación del Museo Cajal y, al mismo tiempo, garantice la continuidad de la actividad del Colegio y la defensa de los intereses de los médicos de Madrid".

El Icomem ya informó en la Asamblea General celebrada el pasado 11 de septiembre de que la interposición del recurso no suspende automáticamente la eficacia de la orden y de que se estaban estudiando las medidas cautelares oportunas. Mientras se produce una decisión, ha subrayado que mantendrá con normalidad la prestación de sus servicios y "continuará informando a los colegiados con transparencia" sobre la evolución del procedimiento y sobre cualquier decisión que pueda afectar a la actividad desarrollada en la sede de Santa Isabel.

"La continuidad de los servicios ha sido una de las prioridades expresamente trasladadas por la Junta Directiva desde que se conoció la orden", han remarcado desde la Junta Directiva.