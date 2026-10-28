El Colegio de la Psicología de Madrid ofrece apoyo profesional tras el accidente ferroviario

Accidente ferroviario de Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid ha traslado este miércoles sus condolencias y solidaridad a las familias allegadas de las víctimas por el accidente del tren ocurrido en Toledo y ha ofrecido su apoyo profesional ante la tragedia.

En un comunicado, el colegio ha informado de que se ha puesto a disposición de compañeros del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, así como de las instituciones de la Comunidad de Madrid, para ofrecer toda la colaboración y el apoyo profesional que sean necesarios en estos momentos.

Además, han querido expresar su reconocimiento y respaldo a los servicios de emergencias que están interviniendo en la zona afectada, y destacar su "compromiso y profesionalidad ante una situación de especial gravedad".