Collado Villalba recupera su río tras la renaturalización, que admirará a vecinos y visitantes, según la alcaldesa

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas (PP), ha destacado este miércoles que el proceso de renaturalización del río Guadarrama a su paso por el municipio finalizará en mayo y ha asegurado que de esta manera el río volverá "a formar parte de su pueblo y de su vida" y admirará a vecinos y visitantes.

En una entrevista anoche en Canal 33 TV de Madrid recogida por Europa Press, Vargas ha explicado que el proyecto transformará zonas donde el río "pasaba encajonado en pasillos de hormigón" en "playas, parques inundables llenos de vegetación", y ha asegurado que "aunque llueva mucho, no se inundará, porque mejora la inundabilidad y el cauce".

"El río vuelve a ser río, tiene corriente, meandros y tiene el agua más clara. Todo el mundo lo está notando ya y los vecinos se parar a mirar el río porque es muy bonito", ha afirmado.

BALANCE DE LEGISLATURA

En clave de balance de legislatura, la regidora, del Partido Popular, ha asegurado que tiene el 90% del programa electoral cumplido pese a gobernar "en minoría". "Francamente complicado", ha dicho, porque "cuando uno gobierna en minoría llevar adelante todas las propuestas es muy difícil" y "más lento".

Ha criticado que haya grupos municipales en Villalba que "solo piensan en el interés partidista" y que entienden que "cuanto peor vaya al municipio" más pueden responsabilizar al Gobierno local. "Ahí se demuestra que importa poco la ciudad. Poquísimo, importa muy poco", ha manifestado.

Como ejemplo, Vargas ha citado el plan de asfalto de 2,7 millones de euros, que ha empezado ya aunque se haya paralizado temporalmente por el tiempo, y ha reprochado al PSOE haber votado en contra de asfaltar la ciudad mientras ahora "está haciendo una campaña por los baches de la ciudad".

En el ámbito económico, la entrevistada ha detallado que el presupuesto municipal actual es de 60 millones de euros y que restan 16 millones para finalizar el plan de ajuste. "Empezamos con la deuda tres veces superior al presupuesto anual", ha recordado, y ha defendido que el objetivo fue pagar a proveedores porque "el empresario en este país es el que crea empleo y riqueza y hay que ayudarles y pagarles su trabajo".

Además, la alcaldesa de Collado Villalba ha reiterado que su "gran promesa de legislatura" es bajar el IBI cuando se pueda "salir del túnel" y concluir el plan de ajuste.

INFRAESTRUCTURAS

Sobre infraestructuras, Vargas ha destacado el inicio de las obras del pabellón Quique Blas, con una inversión de casi 5 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, financiado en un 80% por la Comunidad de Madrid a través del Plan de Inversión Regional (PIR). También ha señalado que el complejo deportivo multipistas Las Águedas "va avanzadísimo", con dos plantas ya elevadas y previsión de finalización en marzo del año que viene, aproximadamente, con financiación 100% municipal.

En materia de accesos, ha reconocido que la situación en la A-6 "cada va a peor, al confluir varios municipios en "una única rotonda". Ha indicado que se han dirigido reiteradas veces al Ministerio de Fomento" para pedir soluciones porque "no podemos hacer nada más" y ha reclamado "mucha voluntad política por todas las administraciones" para solucionar este problema de movilidad.

Respecto al aparcamiento del Hospital Universitario General de Villalba, la primer edil ha criticado que esté "bloqueado" y ha asegurado que el terreno es "un secarral" protegido como monte reservado. Ha defendido que el interés general "debe prevalecer" y ha recordado que el hospital es "el de mayor grado de satisfacción del usuario, durante diez años seguidos, desde que existió".

SEGURIDAD, SANIDAD Y CULTURA

En seguridad, Vargas ha señalado que los problemas más importantes de la localidad se concentran en el barrio de la estación, en un edificio concreto que es la calle Real 13-15 okupado, "además por un 90% de delincuentes multirreincidentes", y que ha sido desalojado este jueves. "Fuera okupas y delincuentes de Collado Villalba", ha proclamado.

En otro orden de cosas, la alcaldesa, médico de profesión, ha subrayado que "uno es médico hasta que se muere" y ha expresado su apoyo a los profesionales "que están en lucha contra la ministra de Sanidad, Mónica García". Ha explicado que su experiencia en urgencias le enseñó a priorizar: "Vía aérea y circulación, esa es la prioridad".

En el ámbito cultural y de ocio, Mariola Vargas ha destacado el mes dedicado a las familias, los juegos desenchufados, las ferias multijuegos y las barras gastronómicas al aire libre "siempre pensando en el comercio local". Y ha animado a los espectadores a visitar el municipio, con su río renaturalizado y sus restaurantes con "una carne fantástica de la Sierra de Guadarrama", entre otros atractivos de Collado Villalba.