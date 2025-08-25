Colocan vallas en la parcela que albergará el cantón de Montecarmelo y Ayuntamiento alega que no implica inicio de obras

Vecinos critican que continúe el proyecto en agosto e insisten en su reubicación: "Es una jugarreta"

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una empresa de vallado ha empezado a colocar a primera hora de este lunes algunas vallas en la parcela que albergará el futuro cantón situado en el barrio de Montecarmelo, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, unas actuaciones que desde el Ayuntamiento han alegado que no implican el inicio de obras.

La Asociación Vecinal Montecarmelo y la plataforma 'No al cantón en Montecarmelo' han alertado de que la entidad de vallado ha llegado con la Policía Nacional para "continuar con el proyecto". En declaraciones a Europa Press, una portavoz ha vuelto a insistir en la reubicación de este espacio de limpieza. Algunos vecinos, como símbolo de protesta, se han sentado frente a una de las excavadoras.

"Siguen adelante, en agosto, y no entendemos por qué. El proyecto del cantón es industrial y no deben ponerlo aquí. Es una jugarreta del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad (Borja Carabante)", ha criticado.

Fuentes del Consistorio han remarcado a Europa Press que esta zona es "una parcela de patrimonio municipal del suelo que no forma parte de la zona verde" y han recalcado que el vallado de esta zona "no implica que vayan a comenzar" las obras.

VECINOS EXIGEN SU REUBICACIÓN

Desde la Asociación Vecinal Montecarmelo han insistido en que el juzgado contencioso-administrativo 9 de Madrid declaró nula la ubicación de un cantón de limpieza en Montecarmelo cerca del Colegio Alemán por faltar la evaluación ambiental, por lo que han vuelto a exigir la paralización de las obras.

En abril, tras salir la sentencia, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, manifestó que "la sentencia entiende que sería necesario un informe de evaluación ambiental". "En ningún caso, se pronuncian sobre la idoneidad o no de esa parcela o de esa ubicación. Nosotros entendemos que no sería necesario ese informe de evaluación ambiental", apuntó.

Ese mismo mes, algunos vecinos presentaron a nivel particular ante la Fiscalía de Medio Ambiente una denuncia por incumplimiento de la Ley del Arbolado frente a la retirada de distintos árboles en los terrenos sobre los que está proyectado construir el cantón. Consideraban que podían ser constitutivos de un delito de prevaricación.

Por su parte, la Fiscalía de Medio Ambiente archivó en mayo las diligencias tras una denuncia presentada por vecinos de Montecarmelo en relación a las talas en el terreno en el que se proyecta el futuro cantón de limpieza, al concluir que los trabajos llevados a cabo por el Ayuntamiento de Madrid siguieron "escrupulosamente" la Ley de Protección del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid.