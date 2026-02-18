El comercio minorista de la región reforzará su digitalización con ayudas regionales de 2,5 millones en 2026

Archivo - Imagen de recurso de un puesto en uno de los emrcados municipales de la capital - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid destinará 2,5 millones de euros en 2026 a su línea de ayudas dirigida a la modernización y digitalización del comercio minorista, artesano y de servicios.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la iniciativa de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que permitirá financiar actuaciones de ampliación y renovación de establecimientos y talleres, así como cubrir parte de los gastos asociados a nuevas aperturas, ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín.

Asimismo, se subvencionará la adquisición de equipamiento, maquinaria o mobiliario especializado, además de la implantación de soluciones tecnológicas, como equipos informáticos y software.

La cuantía cubrirá hasta el 50% de la inversión justificada, con un mínimo de 500 euros en el sector artesanal y de 5.000 para locales comerciales y de servicios, estableciéndose un límite máximo de 10.000 euros por beneficiario.

Tendrán prioridad en el acceso a estas ayudas aquellos negocios con más de 50 años de actividad, considerados parte esencial de la historia y paisaje de las ciudades y pueblos de la región.

Igualmente, y por tercer año consecutivo, podrán acogerse a estas subvenciones empresas de servicios complementarios, como peluquerías, centros de estética o talleres de reparación, siempre que dispongan de un local físico abierto al público en la Comunidad de Madrid.

El periodo subvencionable se extiende desde el 16 de septiembre de 2025 hasta el 15 de este mes de 2026. Las cuantías se distribuirán por concurrencia competitiva y, además del tipo de acción realizada, se primará la estabilidad en el empleo, la antigüedad del negocio o disponer de la carta de empresa artesana en el caso de las pymes de este sector.

Desde 2016, se han destinado más de 14,2 millones a esta línea, de la que se han beneficiado cerca de 1.400 negocios.

La convocatoria se publicará en las próximas fechas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y se podrá solicitar a través de la Administración Digital del Gobierno regional.