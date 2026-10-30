Comercios del centro parapetan sus escaparates en el puente de Halloween por temor a saqueos como los de Barcelona

Escaparates tapiados ante la amenaza de acciones vandálicas en Halloween, a 30 de octubre de 2026, en Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comercios del corazón de la ciudad, en calles como Gran Vía o Montera, están parapetando sus escaparates, tapiándolos en pleno puente de Todos los Santos y Halloween por temor a que se reproduzcan en Madrid saqueos como los registrados en Barcelona el pasado fin de semana, consecuencia de los llamamientos a la vandalización vinculados a la plataforma Blocus, difundidos en redes sociales.

Los disturbios se saldaron en la capital catalana con 130 detenidos, la gran mayoría menores, y catorce agentes resultaron heridos, además de comercios saqueados, mobiliario urbano y vehículos destrozados.

Circularon alertas sobre una posible convocatoria ligada a Blocus en Madrid aunque podría haberse cancelado. Desde el Ayuntamiento de la ciudad lo tienen claro, no se fían. "Hay algunas noticias que dicen que pueden haberse cancelado esos llamamientos, pero evidentemente no podemos tener la certeza de que eso así ocurra", contestaba esta semana la vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz.

Por eso el Consistorio blindará la ciudad ante la celebración de Halloween y el Día de Todos los Santos, con 1.700 agentes durante las jornadas festivas, además de estar prevenidos los policías municipales del servicio ordinario por si se precisara aumentar algún servicio, y todo ello en coordinación con la Policía Nacional de cara a los llamamientos a posibles actos vandálicos que se pudieran producir el viernes y el sábado.

Este mismo viernes la Guardia Civil ha detenido este viernes en Picanya (Valencia) al "presunto fundador y principal impulsor" en España del movimiento Blocus, al que vincula con las convocatorias difundidas en redes sociales que, bajo la apariencia de protestas estudiantiles, buscaba llevar a cabo saqueos en comercios y actos violentos. Al investigado se le atribuye la creación y administración de grupos de Telegram desde los que se coordinaban estas acciones, según ha informado la Guardia Civil.

ALMEIDA A LA POLICÍA: "QUE NO LES TIEMBLE EL PULSO"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho incluso una petición a la Policía, que no les "tiemble el pulso" y que "adopten cualquier medida que consideren cada momento que tienen que adoptar para evitar disturbios" en la ciudad.

Almeida "no se fía lo más mínimo" de la posible desconvocatoria de plataformas como Blocus llamando a altercados en distintas ciudades y desde la capital "van a estar alertas". "Nosotros no nos fiamos y vamos a seguir alerta para cualquier situación que se pueda dar, poder prevenirla y poder, en su caso, restaurar lo antes posible el orden público", se ha comprometido.

Inma Sanz ha respaldado las palabras de Almeida instando a "actuar con toda la contundencia" ante la posibilidad de hechos vandálicos muy graves, como los ya registrados en Barcelona o Bilbao.

"Ante esas posibles actuaciones delictivas la Policía tiene que actuar con toda la contundencia y va a tener el total y completo apoyo del Ayuntamiento de Madrid", ha manifestado. Inma Sanz ha lanzado el mensaje de que "si alguien quiere venir a reventar las calles de Madrid o a quemarlas calles se encontrará con una actuación policial contundente", que es lo que "debe hacer un Estado de Derecho en defensa de sus ciudadanos y en defensa de una convivencia pacífica".

LLAMAMIENTO PREVIO E IMPACTO EN EL COMERCIO

La titular municipal de Seguridad ha informado de que "ese tipo de actos vandálicos y de guerrilla urbana que se han producido en Bilbao y en Barcelona tuvo un llamamiento para que ocurriera también en Madrid el sábado pasado. No ocurrió, por suerte".

"Lo que tenemos es que estar muy prevenidos de que esas situaciones se puedan llevar a cabo en las próximas semanas y poner todos los efectivos y todo lo que esté en nuestra mano para tratar de evitarlos", ha remarcado. Los dispositivos este puente "van a ser amplios" y habrá "una presencia muy masiva de policía en la calle".

El miedo que se ha propagado entre las tiendas del centro de Madrid llega en pleno puente de Todos los Santos, con Halloween instalado como un reclamo comercial de primer orden, a las puertas del Black Friday y del arranque de la campaña navideña.

El impacto de un posible llamamiento a la vandalización se une a las estimaciones de pérdidas en los comercios del entorno de Sol, los más cercanos a la acampada nacida por la reclamación del derecho a la vivienda.

Desde el Consistorio han cifrado ya en un 30% la pérdida de ingresos respecto a la misma época del año anterior, cuando se acerca la Navidad, uno de los periodos de más ventas. "Hay algún comercio que ya ha tenido que despedir a alguna persona y nos acercamos a la época navideña, que supone aproximadamente entre el 70 y el 80% de todo lo que generan a lo largo del año", calculó Almeida en los 'Desayunos Madrid', organizados por Europa Press.