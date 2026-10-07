Cómics, revistas, cerámica, metales o diseños de moda, entre las obras de la exposición de los Premios Artes y Diseño

La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, visita la exposición de Los Premios de Artes Plásticas y Diseño, en la Escuela La Palma. - EUROPA PRESS

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de La Palma acoge hasta el 16 de octubre una exposición de los Proyectos Finales, Obras Finales y Proyectos Integrados, de los Premios Extraordinarios de Artes Plásticas y Diseño presentados a la convocatoria del curso 2025/26 y que incluyen cómics, revistas, cerámica, metales o diseños de moda.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades ha visitado este miércoles la muestra que reúne los trabajos realizados por alumnos de los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior de las Escuelas de Arte de la Comunidad de Madrid que finalizaron sus estudios el pasado curso.

Los aspirantes debían tener una nota media mínima de 8,75 y entregar un proyecto u obra individual realizada en el centro. Para hacerse acreedores a esta distinción, han tenido que superar una fase de pruebas, cuya evaluación es realizada por un tribunal específico para cada tipo de candidatura, y una fase de adjudicación.

Cada uno de los tres ganadores de Artes Plásticas y Diseño ha recibido 2.000 euros. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo día 16 de octubre, de lunes a viernes en horario ininterrumpido de 9.30 a 20.30 horas.

Durante la visita, han asistido directores de varias escuelas de arte cuyos trabajos se encuentran expuestos. El director de la Escuela de Arte Alberto Corazón, Esteban Martínez, ha explicado a Europa Press, que en el caso de su escuela ofertan las enseñanzas de cómic, ilustración, fotografía, gráfica publicitaria y gráfica audiovisual.

"Los alumnos seleccionados para participar en esta exposición presentan desde cómics, libros de ilustración, un libro muy interesante que cuenta la experiencia de una de nuestras alumnas en sus prácticas Erasmus", ha detallado Martínez, que ha añadido que tienen cuatro trabajos en la muestra.

Por otro lado, la directora de la Escuela de Cerámica Francisco Alcántara, Belén Martín, ha destacado que su escuela es "muy particular" porque solo tiene ciclos de la familia de cerámica artística como moldes o alfarería. Otras de las escuelas presentes es la Escuela de Arte nº10, que participan con diseño de moda o gráfica audiovisual y la Escuela de Arte nº3, cuya directora ha explicado que trabajan con joyería artística.

Por su parte, Zarzalejo ha subrayado que esta exposición es "el mejor reconocimiento" que se puede hacer "a la excelencia, al esfuerzo, al mérito, a la capacidad y a esa persistencia" que tienen los alumnos en hacer trabajos de un nivel "muy alto" para la etapa educativa en la que se encuentran.

LA ESCULTURA 'UN LOBO INOCENTE' LUCIRÁ EN EL HOSPITAL NIÑO JESÚS

Por otro lado, el jefe de promoción de la Escuela de La Palma, Plácido Rodríguez, ha explicado a Europa Press como se ha desarrollado el montaje de la exposición.

"Siempre buscamos por un lado como colocar en una situación más privilegiada dentro de la sala lo que son los premios y luego igualmente hacer un reparto para que visualmente esté todo bien representado y quede bien iluminado", ha detallado.

Una de las obras que destaca en la sala es 'Un Lobo Inocente' de la autora Estela Zarza Parralejo de la propia Escuela de Arte La Palma. La ubicación que ha propuesto para la obra cuando finalice la exposición es la zona infantil en la planta baja del Hospital Universitario Niño Jesús con el fin de generar "una experiencia más amable" dentro del entorno sanitario.

En este sentido, Rodríguez ha explicado que cada obra es un caso individualizado. Hay algunas que tienen un propósito antes de ser creadas, otras piezas son para una donación u otras se ofrecen de préstamo en algún espacio.

COMUNIDAD INSISTE EN QUE SALARIO DE ESCUELAS PASA POR "SINDICATOS"

Durante la visita de la consejera a la muestra, casi una decena de educadoras infantiles de 0-3 años se ha concentrado a las puertas de la Escuela para exigir a la consejera una reunión. '0-3 no llega a fin de mes', 'Más inversión para educación' o 'Una reunión para 0-3' son algunas de las consignas que las educadores han gritado acompañadas de pitidos que se han escuchado durante el acto.

En referencia a ello, la mandataria de la Educación madrileña ha insistido en que es "una huelga inexistente". "Yo puedo decir que hay mucho activismo callejero que me acompaña a cada uno de los eventos a los que voy a trabajar pero desde luego huelga efectiva en los centros educativos no hay. Hay más gente en la calle haciendo ruido que personas haciendo huelga", ha remarcado.

En este sentido, ha insistido en que la solución de las educadoras que trabajan para las empresas de las escuelas infantiles de gestión indirecta pasa "por los sindicatos y la patronal".

"Es decir, sus sueldos no los pone la Administración, sus sueldos están negociados en un convenio colectivo que se firmó el año pasado", ha puesto el foco la consejera, que ha añadido que si quieren recibir más retribución tienen que decirle a "sus sindicatos que abran la negociación colectiva y que negocien nuevas tablas salariales".

"No hay más. Esa es la solución. Creo que el tiro lo están desenfocando totalmente", ha zanjado, para después remarcar que con el activismo callejero y el ruido "lo están haciendo fenomenal".