Comienza la renovación de vinilos de protección del viaducto de la calle Bailén para preservar la seguridad y su estado

Trabajos de renovación de vinilos en el viaducto de la calle Bailén. - EUROPA PRESS

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado esta semana los trabajos de renovación de los vinilos de protección en las pantallas de vidrio del viaducto de la calle de Bailén, una actuación de conservación y mantenimiento que permitirá preservar las condiciones de seguridad y el buen estado de esta infraestructura emblemática de Madrid.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha supervisado este miércoles los trabajos, junto al concejal de Centro, Carlos Segura, y allí ha explicado que sustituirán aproximadamente 240 metros cuadrados de vinilo transparente adherido a los 67 paneles de vidrio que hay en cada lado y que conforman las pantallas de protección, a su juicio un vinilo como el que se pone "en las pantallas de los móviles".

El delegado ha recordado que la última vez que se renovaron fue en 2019 y 2023 y esta semana se vuelven a renovar con el fin de que todos los madrileños puedan disfrutar de las vistas y del viaducto con "las mejores condiciones de seguridad".

Esta lámina actúa como un elemento de protección frente al desgaste provocado por la exposición a la intemperie, los arañazos y los actos vandálicos, evitando el deterioro del vidrio y facilitando las labores de mantenimiento, ya que puede reemplazarse sin necesidad de sustituir los paneles.

En este sentido, Carabante ha destacado que cuando el vinilo queda "perfecto y en su estado óptimo" es cuando transcurren unos 10 o 12 días desde su instalación que, según ha sostenido, "es muy sencilla" y solo se utiliza agua jabonada.

La actuación cuenta con un presupuesto de 23.000 euros, financiado con cargo al contrato municipal de conservación del mobiliario urbano. Durante la ejecución de los trabajos, que se prolongarán durante toda la semana, se adoptarán "las medidas necesarias para garantizar la seguridad de peatones y vehículos y reducir al mínimo las afecciones a la movilidad".

UN SÍMBOLO DE MADRID CON 152 AÑOS DE HISTORIA

En 2024, se cumplieron 150 años de la inauguración de la primera construcción del viaducto en hierro y los 90 de la puesta en servicio de la obra que hoy conocemos, basada en el hormigón.

Con su puesta en funcionamiento, se solventó uno de los primeros problemas con que se encontró Madrid al crecer hacia el sur: el desnivel de 23 metros existente tras el Palacio de Oriente, lo que dificultaba el tránsito hacia el área de la Basílica de San Francisco el Grande.

Tras su última remodelación a finales de los años 70 del siglo pasado, que aumentó su anchura y altura y preservó la imagen de la obra de 1934, el viaducto de la calle de Bailén quedó configurado en su estado actual.

Esta infraestructura es un gran puente de alrededor de 200 metros de longitud y 25 metros de altura en su punto más elevado respecto a la calle de Segovia, con amplias aceras a sus lados y capaz de soportar tráfico de gran tonelaje, con dos carriles en cada sentido de la circulación.

Además, es una de las principales puertas de entrada al centro de la ciudad, al desembocar su extremo norte en las cercanías de la plaza de Oriente y la calle Mayor.