La comisión organizadora de la visita del Papa y el Arzobispado recibirán la Medalla de Policía Municipal de Madrid

Continúan los preparativos para la visita del Papa, en la plaza de Cibeles, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid distinguirá a la comisión que se ha encargado de la organización de la visita del Papa León XIV a la capital y al Arzobispado de Madrid con la Medalla de la Policía Municipal, con motivo de la conmemoración de la festividad de San Juan, patrón del cuerpo.

Así lo ha trasladado este jueves la vicealcaldesa, Inma Sanz, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha señalado que también se concederá la máxima distinción al Madrid Mutua Open de Tenis y al Centro de Estudios Universitarios de la Guardia Civil.

Sobre la comisión organizadora de la visita del Pontífice, Sanz ha destacado que la Policía Municipal quiere reconocer "la extraordinaria labor de planificación, de coordinación, de implantación logística durante este acontecimiento que ha sido de trascendencia internacional".

Sobre el Arzobispado, la vicealcaldesa ha explicado que, más allá de la visita del Papa, se busca reconocer "la relación cotidiana que tiene con la Policía Municipal de Madrid a través de distintos eventos que se celebran a lo largo del año", como Semana Santa, La Almudena o la festividad de La Paloma.

En tercer lugar, según ha detallado Sanz, se reconocerá al Madrid Mutua Open de Tenis, que celebra este año su 20º aniversario, por su "consolidada colaboración con los servicios municipales de seguridad y emergencias", convirtiendo a este evento deportivo "en un ejemplo de cooperación técnico-institucional que prestigia la marca de Madrid".

Finalmente, la cuarta medalla recaerá en el Centro de Estudios Universitarios de la Guardia Civil, "en reconocimiento a la sobresaliente labor en el impulso de la formación académica superior en la institución, integrando de manera ejemplar la doctrina de seguridad".

113 MEDALLAS AL MÉRITO PROFESIONAL

Por otro lado, la vicealcaldesa ha indicado que se entregarán un total de 113 Medallas al Mérito Profesional. A modo de ejemplo, Sanz ha explicado que se distinguirán a los cuatro policías municipales de la Comisaría de Puente de Vallecas que incautaron más de 600 kilos de cocaína en una intervención.

También a los agentes que socorrieron a un bebé de tres meses que se había atragantado y ya con las constantes vitales muy débiles. "Iniciaron las maniobras de reanimación, lograron mantener con vida a la pequeña hasta la llegada de los servicios sanitarios y luego participaron en el convoy que la trasladó al hospital", ha destacado Sanz.

También recibirán una medalla los agentes del Grupo de Siniestralidad Laboral de la Comisaría de Policía Judicial que participaron en la investigación del siniestro de la calle Hileras, donde se produjo el derrumbe de un inmueble en obras que provocó la muerte de cuatro operarios que trabajaban en esas obras de rehabilitación.

También a los policías de la Comisaría de Hortaleza que a lo largo de todo el año pasado llevaron a cabo la llamada 'Operación Correcaminos'.

CRUCES AL MÉRITO POLICIAL

Asimismo, Sanz ha avanzado que también se entregarán las Cruces al Mérito Policial para reconocer la trayectoria profesional de un total de 98 agentes municipales, distinguidos por sus virtudes profesionales y humanas en un periodo de 10 años o superior de servicio interrumpido en la Policía Municipal de Madrid.

Finalmente, también se concederá un reconocimiento a 33 personas integrantes de otras fuerzas y cuerpos de seguridad, fuerzas armadas, personal civil, distinguidas también por la colaboración con la Policía Municipal, entre otros, a mandos y agentes de la Policía Nacional, cargos de la UME, del Ejército de Tierra.