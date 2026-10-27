El comité de huelga afea al PP "el veto" de su comparecencia en la próxima Comisión de Educación en la Asamblea

Profesores en huelga durante la instalación performativa ‘Aulas Llenas. Sillas Vacías’, en la Plaza de Callao, a 26 de octubre de 2026, en Madrid (España). La instalación bajo el lema ‘Aulas Llenas. Sillas Vacías. Ningún alumno debería quedarse atrás por - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga mixto ha afeado al PP de Madrid que haya rechazado su comparecencia en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid prevista para el 3 de noviembre.

"Denunciamos la decisión del Partido Popular de vetar nuestra comparecencia en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid que se celebrará a iniciativa de Más Madrid y con el apoyo del PSOE", ha criticado el comité en un comunicado en el que ha asegurado que la petición "se elevó con todas las garantías procesales y en el marco legal correspondiente".

Según han trasladado a Europa Press fuentes parlamentarias, la Mesa de la Comisión de Educación "no considera oportuna la comparecencia de un representante del comité de huelga educativa y fundamenta su posición en que el asunto ya ha sido debatido en el Pleno de la Asamblea y volverá a abordarse próximamente".

También han argumentado que "existen cauces de diálogo y negociación abiertos entre la Consejería y los representantes sindicales y la necesidad de evitar duplicidades parlamentarias para garantizar un funcionamiento eficaz de la Comisión".

Al respecto, el comité ha calificado de "falaz" el argumento esgrimido para rechazar esta comparecencia y ha considerado que "carece de fundamento". "Tal y como hemos expuesto anteriormente, puesto que argumentan que están abiertas otras vías de comunicación lo cual es rotundamente falso, puesto que reiteradamente la Consejera niega la legitimidad a este Comité evitando así reconocer la representación de las organizaciones que lo integran y atender las reivindicaciones trasladadas", han remarcado.

Por otro lado, el comité ha señalado que se trata de "un procedimiento absolutamente antidemocrático que atenta directamente contra la libertad de expresión, reunión, manifestación y huelga" y "rompe cualquier principio parlamentario".

En este sentido, ha trasladado que el Gobierno regional "no puede seguir dando la espalda" a la comunidad educativa ni "utilizar su mayoría parlamentaria para silenciar sus reivindicaciones", debido a que en la Mesa de la Asamblea, que es la encargada de fijar el orden del día, el PP tiene mayoría absoluta al contar con dos de los tres miembros.

"La Asamblea de Madrid debe ser un espacio de debate y escucha, no un muro frente a quienes reclaman mejoras para la educación pública. El profesorado merece respuestas, no vetos; negociación, no desprecio; y soluciones, no más obstáculos", han sostenido desde el comité.