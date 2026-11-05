El comité de huelga de Educación exige a gritos en la Asamblea que Zarzalejo negocie y son expulsados del hemiciclo

Imagen de recurso de la huelga educativa en la Comunidad de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes del comité de huelga de Educación han exigido a gritos desde la bancada de invitados de la Asamblea de Madrid que la consejera del ramo, Mercedes Zarzalejo, negocie con ellos y han sido expulsados del hemiciclo.

Ha sido al final de la comparecencia de la consejera de Educación Ciencia y Universidades pedida por Más Madrid para que explicara qué medidas adicionales está dispuesta a tomar para conseguir el fin de la huelga.

Al terminar las intervenciones de todos los grupos, y tras reafirmarse Zarzalejo en que las peticiones del comité eran inasumibles, un grupo de ellos se ha levantado con pancartas en las que se podía leer 'Zarzalejo, negocia ya'. Tras este momento, el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, ha preguntado a Zarzalejo si quería hacer uso de su último turno de réplica. "No lo merece, ha quedado muy claro lo que venimos diciendo ya desde hace un mes", ha zanjado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades.