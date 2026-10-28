El comité de huelga educativa cancela todas las movilizaciones de esta semana

Cientos de personas con pancartas durante una manifestación por la huelga educativa, a 22 de octubre de 2026, en Madrid (España). La huelga educativa indefinida en Madrid continúa activa y entra en la segunda mitad de octubre de 2026, marcada por una fuer - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga indefinida de la educación pública madrileña ha cancelado todas las movilizaciones y actos reivindicativos de esta semana como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas y sus familias del accidente ferroviario de este miércoles en Urda (Toledo).

A pesar de anular toda su agenda de esta semana, el comité ha informado en un comunicado que se mantiene la convocatoria de huelga y la próxima semana se retomará el calendario de movilizaciones.

Respecto a la asamblea general que este viernes se iba a celebrar en Plaza de España, el comité ha señalado que tendrá lugar a puerta cerrada en el auditorio de UGT, para debatir colectivamente las estrategias y los próximos pasos de la huelga.

Por otro lado, ha hecho un llamamiento a la comunidad educativa a acudir a los centros de donación de sangre después de trasladar esta acción, que estaba planificada para el 3 de noviembre, a este miércoles por el accidente ferroviario.

Los profesores difundirán la web con la información (https://donasangre.github.io/) para registrar turnos orientativos y realizar las donaciones "de una forma más ordenada".

Con esta herramienta se busca "no saturar los centros de donación y permitir escalonar las donaciones", que además, según fuentes hospitalarias, en el caso de la donación de plaquetas, es necesario que sean donaciones recientes y que por lo tanto se hagan de forma distribuida en el tiempo.

Asimismo, los responsables de la web han detallado que la información publicada sobre los horarios y los puntos de donación se basa en los datos facilitados por los hospitales contactados.

No obstante, dado que estos centros no participan directamente en la elaboración ni en la gestión de la web, la información tiene "carácter orientativo y puede contener errores o sufrir modificaciones". Por ello, desde el comité recomiendan confirmar los horarios y las condiciones de donación directamente con el hospital correspondiente.

"Con esta iniciativa se pretende mostrar a la sociedad que defender la educación es defender los servicios públicos y el bienestar colectivo frente a los intereses privatizadores", han señalado.

Además, defienden "una sanidad pública y universal", así como "una gestión pública de sus recursos, sin que su administración dependa de intereses empresariales". "En un contexto más amplio, es importante destacar que los procesos de privatización de lo público, ya sea en educación, sanidad o transportes, tienen consecuencias devastadoras para la sociedad". han remarcado.

En este sentido, advierten de que la lucha de la comunidad educativa está enmarcada en un contexto de "creciente privatización" que, a su juicio, "empeora los servicios, los hace más costosos y en muchos casos debidos a la gestión privada, deja fuera de ellos a una parte importante de la sociedad". "Los recortes en los servicios públicos cuestan vidas", han zanjado.