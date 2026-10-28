El comité de huelga educativa suspende todos los actos y llama al profesorado a donar

Imagen de archivo de una manifestación por la huelga educativa, a 22 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga Educativa Indefinida de la Comunidad de Madrid ha suspendido todas las concentraciones y movilizaciones previstas para este miércoles como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo y sus familiares.

En un comunicado, el comité ha expresado su pesar y consternación por lo sucedido y ha trasladado sus condolencias a los allegados de las víctimas, así como su deseo de una pronta recuperación a los heridos.

Asimismo, ha hecho un llamamiento al profesorado para que sustituya las acciones reivindicativas previstas por una acción colectiva de solidaridad y acuda voluntariamente a donar sangre a los hospitales y puntos de donación más cercanos, ante el llamamiento urgente realizado por los servicios sanitarios.

El comité también ha expresado su reconocimiento a los servicios de emergencia y a todos los profesionales que trabajan en la atención a las víctimas.