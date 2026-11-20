El comité de huelga durante una rueda de prensa en la sede de CC.OO. - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga de educación ha anunciado este viernes que solicitará medidas cautelarísimas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra las dos instrucciones aprobadas por la Comunidad de Madrid para los centros educativos no universitarios, así como pedirá la suspensión urgente de la orden de servicios mínimos, y ha exigido la dimisión de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo.

Así lo ha trasladado la presidenta de la Federación de Educación de CC.OO., Aida San Millán, durante una rueda de prensa en la sede del sindicato, después de que la Comunidad de Madrid emitiese dos instrucciones destinadas a garantizar la neutralidad institucional y docente durante las huelgas y a establecer medidas extraordinarias de refuerzo educativo ante la interrupción de las clases provocada por los paros convocados desde el pasado 14 de octubre.

En este sentido, desde el comité de huelga --integrado por CGT, UGT, STEM, CC.OO., Solidaridad Obrera, CNT, Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna-- han denunciado que, con estas instrucciones, el Gobierno regional pretende modificar la legislación educativa vigente, como la LOMLOE. "Es anticonstitucional", han remarcado.

San Millán ha trasladado un mensaje a las familias, a las que ha asegurado que los docentes comparten su "preocupación" por la situación de la educación madrileña, hasta el punto de que "están perdiendo su salario por defender los derechos del alumnado".

"Lo que queremos decir es que cuando acabe esta huelga, que vamos a ganar, conseguiremos que las aulas no estén masificadas, conseguiremos que haya más recursos en las aulas para atender a esos niños que necesitan más apoyos y conseguiremos, por supuesto, que haya más plazas en la educación pública para que, independientemente de la condición social, podamos obtener unos estudios y una salida laboral que no haga que la sociedad esté dividida en distintas clases", ha reivindicado.

Por todo ello, ha exigido "alto y claro" la dimisión de Zarzalejo o su cese por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al considerar que está negando "derechos constitucionales" a los trabajadores de la educación pública. "Que ponga fecha a una mesa de negociación y que lo haga ya con madurez y altura política para saber cómo y qué medidas están dispuestos a negociar para poder solucionar el problema de la educación pública madrileña", ha zanjado.

En esta misma línea, Guillermo Blanco, de Queremos FP, ha sostenido que la Consejería de Educación es "incapaz" de solucionar el conflicto y que pretende "imponerse" mediante el recorte de los derechos de los docentes. En relación con las instrucciones, ha denunciado que una de ellas "incorpora actuaciones de evaluación y obliga, en determinados casos, a impartir clases a los propios grupos y avanzar temario".

Asimismo, ha reclamado la retirada de las instrucciones y ha instado a la consejera a cumplir "la obligación legal" de negociar con los representantes de los trabajadores.

"UNA DEPURACIÓN DE MAESTROS"

Por su parte, una de las portavoces de CNT, Andrea Ordóñez, ha calificado las instrucciones de "una depuración de maestros" y ha denunciado que atentan contra el derecho a la huelga y la libertad de expresión. "Es una normativa que atenta contra la huelga, la libertad de expresión, compañeros no os dejéis amedrentar, no permitáis que el miedo os paralice", ha reivindicado.

En esta línea, Ordóñez ha relacionado las instrucciones de la consejera con "prácticas fascistas" y con la Alemania nazi de 1935, y ha advertido de que, si pretenden retroceder 90 años, se encontrarán con la oposición de los docentes, que "no pasarán".

Además, desde el comité de huelga han alertado de que estas instrucciones son "peligrosas" porque, a su juicio, impiden que los propios profesores puedan reunirse. En este sentido, han defendido que ni los docentes ni los equipos directivos pueden actuar como "policía política" de la Consejería de Educación.

PROHIBICIÓN DE TRANSMITIR "OPINIONES POLÍTICAS"

En concreto, según las instrucciones, que entran en vigor este viernes, la Consejería prohíbe al profesorado "transmitir a los alumnos sus opiniones políticas, ideológicas, partidistas o sindicales con el fin de que las compartan", así como utilizar clases, tutorías, exámenes o actividades complementarias para recabar su apoyo a alguna de las partes de un conflicto.

Tampoco se podrá animar a los estudiantes a participar en huelgas, manifestaciones o recogidas de firmas, ni realizar comentarios o señalamientos ante alumnos o familias sobre compañeros que secunden los paros o decidan trabajar.

Las instrucciones también prohíben exhibir en fachadas, vallas o espacios comunes elementos que atribuyan al centro una adhesión institucional a partidos, organizaciones o posiciones de parte, así como utilizar las instalaciones o materiales del centro para colocar pancartas, carteles o repartir propaganda, salvo en los espacios sindicales habilitados.