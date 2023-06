Una compañía de teatro denuncia "veto ideológico" tras la cancelación de 'Orlando' de Virginia Woolf en Valdemorillo

Fuentes del Ayuntamiento explican que la obra no estaba en la programación todavía y que se debe a una falta de presupuesto



MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Compañía Teatro Defondo ha denunciado este miércoles el "veto ideológico" y la "censura política" tras la cancelación de la versión que iban a llevar a cabo en Valdemorillo de 'Orlando' de Virginia Woolf, un clásico de la literatura en el que la escritora aportó una visión crítica sobre el papel asignado a la mujer y abordó temas como la homosexualidad o la sexualidad femenina.

La compañía ha asegurado en un comunicado que se trata de un "hecho muy grave" que atenta contra la libertad de expresión y la cultura, y que sucede tras la llegada a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valdemorillo de la edil de Vox Victoria Amparo Gil.

Así ha explicado que el Ayuntamiento de la localidad madrileña ha suspendido la función de 'Orlando' prevista para el 25 de noviembre de 2023 dentro del Festival 7 Villas de la Comunidad de Madrid alegando que se trata de una "decisión del equipo de Gobierno".

"Dado que el motivo no puede ser económico --el caché del espectáculo ofertado al Ayuntamiento era muy inferior al habitual, al inscribirse dentro de las actividades del Festival 7 Villas-- ni artístico --el espectáculo ha realizado más de 100 funciones por toda España con una acogida inmejorable-- la compañía mantiene una conversación telefónica con el Ayuntamiento de Valdemorillo, en la que queda de manifiesto que se trata de un caso de veto ideológico", ha asegurado Defondo.

Creen que se debe a la decisión de la nueva concejala de Vox ya que "el protagonista de la función pasa de ser un hombre a ser una mujer y denuncia las diferencias que esto significa".

"Desde Teatro Defondo queremos denunciar que se haya vetado una obra de la literatura universal y a una autora reconocida mundialmente. Ni esta ni ninguna pieza artística debe ser objeto de censura política en un Estado de Derecho", ha reprochado.

A ello, ha añadido que intentar "demonizar" la cultura y reducirla a "etiquetas tendenciosas" es solo el primer paso "hacia la quema de libros que no se ajusten a la ideología dominante", ha avisado la compañía de teatro, que ha trasladado que no acepta la censura política "venga esta de la ideología que venga". Frente a ello, piden a las formaciones políticas "responsabilidad y criterio".

FALTA DE PRESUPUESTO

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Valdemorillo han informado a Europa Press de que la obra no estaba en la programación todavía y que su cancelación no se debe sino a una "falta de consignación presupuestaria". "No se ha suspendido nada porque no estaba programada", han aseverado.

Además han detallado que el Consistorio tiene un presupuesto prorrogado y que no se dispone de partidas tampoco para otras actividades como el cine de verano. "No tiene otro motivo", han señalado.

En redes sociales, ha reaccionado a esta decisión la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, quien considera que "no es casual" que Vox "haya vetado 'Orlando' de Virginia Woolf en plena semana del Orgullo LGTBI+".

"Es un paso más en el odio, el desprecio y el intento de restringir la libertad a su corta visión de lo que es la sociedades. Nos tendrán en frente", ha expresado García.