Complicaciones de salida en A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-42 en el arranque del final de la operación verano en Madrid

Archivo - Archivo.- Vehículos en la A-4 - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las salidas de Madrid por las autovías A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-42 registraban complicaciones circulatorias en el arranque del final de la operación estival de la Dirección General de Tráfico (DGT) que se extenderá hasta la medianoche del lunes, según han informado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Pere Navarro.

En este operativo, coinciden los movimientos de retorno postvacacional, que será escalonados desde las zonas turísticas hacia los grandes núcleos urbanos como es el caso de Madrid, con movimientos de salida propios del fin de semana.

En el caso de la región, en el arranque del operativo, a las 15.00 horas, las entradas a la capital presentaban normalidad circulatoria, mientras que la práctica totalidad de las autovías de salida registraba retenciones de tráfico.

En concreto, a las 15.00 horas había tráfico intenso en las salidas de la capital por la A-1, en el entorno del Circuito del Jarama, en la A-2, en Torrejón de Ardoz; en la A-3, en Rivas Vaciamadrid; en la A-4, en Pinto; en la A-5, en Móstoles, y en la A-42 (autovía de Toledo), en Parla y Torrejón de la Calzada, en este caso debido a un accidente.

Asimismo, se registraba congestión circulatoria en las vía de circunvalación M-40, en sentido A-5, han apuntado desde la DGT.

En concreto, se prevén 1,2 millones de desplazamientos de largo recorrido en las carreteras de la Comunidad de Madrid en el final de la operación estival, que se prolongará hasta las 23.59 horas del lunes. En el conjunto del país está previsto que se registren 6.880.000 desplazamientos durante este operativo.