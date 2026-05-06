La Complutense acogerá a un rebaño de 70 ovejas asturianas para poner en valor el pastoreo urbano

Pastoreo - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El campus de Moncloa de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) acogerá hasta el 16 de mayo a un rebaño de 70 ovejas asturianas para poner en valor el pastoreo como "práctica clave" en la conservación de la biodiversidad.

Esta iniciativa coincide con motivo de la declaración de 2026 como Año Internacional de los Pastizales y los Pastores por la FAO y busca ofrecer a la comunidad universitaria la oportunidad de conocer de cerca esta tradición milenaria, ha informado el centro universitario en un comunicado.

La actividad permite a estudiantes, personal universitario y visitantes disfrutar de una experiencia que busca fomentar la conciencia ambiental y la valorización de los pastizales, así como ofrecer un contacto directo con el oficio del pastor mediante recorridos guiados por el área forestal de Arroyo de las Damas.

Las visitas, con una duración aproximada de dos horas, se programarán según las preferencias indicadas en el formulario de inscripción los días 9, 10 y 15 de mayo en turnos de mañana (11 horas) o tarde (17.30 horas).

Se ha abierto un formulario de voluntariado dirigido a la comunidad universitaria para que colabore en las actividades y acompañe al pastor en estos días. En el caso de estudiantes UCM, si acumulan una participación de un mínimo de 30 horas, se certificarían para créditos ECTS optativos.

VISITAS

Además, la actividad está abierta a grupos, que pueden coordinar visitas cualquier día del periodo de pastoreo (hasta el 15 de mayo) mediante solicitud previa por formulario. A las familias con menores se les complementará la visita con una actividad de cuenta-cuentos al aire libre, se informará de ello por correo a las personas que hayan enviado el formulario.

Por otro lado, el 14 de mayo se celebrará la jornada 'Pastoreo, Ciudad y Rebaños, Retos, Oportunidades y Experiencias', que incluirá una demostración de esquileo y una charla sobre los usos de la lana, que se desarrollará al aire libre a partir de las 17 horas, en el Pinar de Cantarranas, junto a la Facultad de Ciencias de la Información. Estas dos actividades son abiertas al público en general.

Como complemento a estas actividades, en el Centro de Información y Educación Ambiental Dehesa de la Villa, cercano al campus, está abierta la exposición 'Trashumancia. Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad'.