La Complutense podrá devolver en cuatro años el préstamo de 34,5 millones que solicitó a la Comunidad

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) podrá devolver en cuatro años el préstamo de 34,5 millones de euros que solicitó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para hacer frente a su déficit estructural, aunque seguirá adelante con su Plan Económico Financiero (PEF).

Lo ha avanzado 'El País' y lo ha podido confirmar Europa Press tras celebrarse este lunes el Consejo de Gobierno extraordinario del centro universitario para informar sobre el acuerdo suscrito entre la presidenta y las seis universidades públicas madrileñas.

Fue en octubre cuando la UCM tuvo que solicitar este préstamo para mantener su solvencia económica. De forma complementaria a esta medida, la Complutense aprobó el Plan Económico Financiero (PEF), según establece la normativa para las administraciones públicas que no alcanzan los objetivos de estabilidad y equilibrio presupuestario. Los recortes llegan hasta los 33 millones de euros.

En un primer momento, la UCM tenía tres años de carencia y dos de devolución del principal. Finalmente, habrá dos años de carencia y cuatro para devolverlo. La universidad prevé salir "del hoyo" a partir de 2027 y mejorar en 2028.

Pese a que van a "suavizar" las condiciones de devolución del préstamo, la Complutense seguirá adelante con su Plan Económico Financiero. Lo adaptará a la nueva situación económica, que va a ser "un poco más estable", pero las medidas seguirán siendo "muy rigurosas".

Se espera que el acuerdo con los rectores se aprobará en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid próximamente y, posteriormente, aparecerá publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

CRECE LA FINANCIACIÓN BÁSICA

En un comunicado, el rector, Joaquín Goyache, ha aseverado que el modelo de financiación plurianual 2026-2031 es "un marco estable que permitirá planificar, con visión estratégica, su actividad docente, investigadora y de transferencia".

El desarrollo de este modelo se realizará "respetando plenamente la autonomía universitaria" y la capacidad de cada universidad para definir sus prioridades académicas, científicas y de gestión. Considera el rector que el nuevo modelo supone "un cambio de tendencia", que se estructura en torno a dos grandes bloques.

El primero corresponde a la financiación estructural consolidada, destinada al funcionamiento ordinario de la universidad, mientras que el segundo lo componen los fondos comunes de carácter Estratégico, orientados al cumplimiento de objetivos específicos y a la mejora de las infraestructuras.

En el caso de la UCM, la financiación estructural incluirá una básica, que integra las transferencias corrientes, crecerá un 23,4% en los próximos seis años. Además, habrá un fondo de convergencia destinado a corregir desequilibrios y facilitar la adaptación progresiva al nuevo modelo; y una compensación de incrementos retributivos de 11,7 millones de euros en el ejercicio 2026.

Por otro lado, la financiación estructural se consolidará en el ejercicio 2031, suponiendo un incremento del 35,9%. En este bloque ya se encuentran incorporados los incrementos salariales del sector público.

LOS FONDOS COMUNES

En cuanto a los fondos comunes, tendrán carácter estratégico y finalista y estarán orientados al cumplimiento de objetivos específicos. En total, se incrementarán un 58,6% en todo el periodo.

Esta parte, que está destinada para las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, incluye las partidas de financiación por objetivos, basada en indicadores verificables relativos a docencia, investigación, transferencia, internacionalización o digitalización, que se triplicará en los próximos tres años.

También habrá una específica para inversiones, centrada en la modernización de los edificios, instalaciones docentes e infraestructuras científicas, que se incrementará un 50% en los próximos tres años. Además, se incluye el fondo María Goyri, dedicado a las actuaciones previstas en el convenio suscrito y a la futura estabilización de plazas de este tipo de profesorado.

El acuerdo incorpora compromisos en materia de transparencia, rendición de cuentas y gestión responsable, entre los que se incluyen la presentación anual de memorias económicas, el refuerzo de las auditorías internas y externas, la implantación de un sistema de contabilidad analítica y la elaboración de planes económico-financieros en caso de desequilibrio.

Asimismo, contempla la elaboración de un Plan Estratégico con un horizonte mínimo de cinco años, alineado con sus objetivos. En este marco, la Universidad Complutense orientará su programación financiera hacia la internacionalización basada en el español como lengua académica global y promoverá la modernización de edificios y laboratorios para mantener estándares internacionales de calidad, seguridad y eficiencia energética.