La Complutense se sitúa entre las 100 mejores universidades de Europa, según Center for World University Rankings

Archivo - Un aula de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense durante la celebración del 30 aniversario de la película 'Tesis', a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). Se trata de una película que "mantiene la vigencia" a - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) se ha situado en el puesto 97 de las instituciones de educación superior europeas analizadas por el Center for World University Rankings (C-WUR) 2026, siendo la tercera institución española mejor clasificada, tras la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona.

Según ha informado el centro universitario en un comunicado, a nivel mundial alcanza la posición 255 de las 21.291 instituciones. De este modo, revalida su presencia en el top 1,2% de las mejores universidades del mundo.

Con una valoración global del 77,7%, la UCM obtiene puntuación en todos los indicadores evaluados por este ranking. La universidad destaca especialmente en empleabilidad de sus egresados, donde se sitúa en el top 0,9% mundial y en el número uno de España.

También sobresale en calidad educativa, en la que figura en el top 1,07% mundial y en el segundo puesto a nivel nacional. En cuanto al profesorado, medido por las distinciones máximas recibidas por sus académicos, se coloca en el top 1,09% mundial y como segunda de España. En investigación, alcanza el top 1,29% mundial y el tercer puesto del país.

SOBRE EL RANKING

El Center for World University Rankings (CWUR), una de las clasificaciones universitarias internacionales de mayor prestigio y alcance, destaca por su metodología objetiva, transparente e independiente, basada exclusivamente en indicadores de rendimiento y sin recurrir a encuestas ni a datos proporcionados por las propias universidades. En su última edición, evaluó 21.291 instituciones y publicó el listado Global 2000, que reúne a las mejores universidades del mundo.

La clasificación se fundamenta en cuatro áreas: educación (25%), empleabilidad (25%), profesorado (10%) e investigación (40%). Esta última considera la producción científica, las publicaciones de alta calidad, la influencia de la investigación y el impacto de las citas recibidas.

Para elaborar la edición más reciente, CWUR analizó 81 millones de datos basados en resultados, otorgando un peso equilibrado a los indicadores relacionados con estudiantes y profesorado.