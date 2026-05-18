Las compras de Mercadona a proveedores madrileños superaron los 3.300 millones en 2025

Archivo - Trabajadora en una colmena de Mercadona - MERCADONA - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Las compras de Mercadona, empresa de supermercados físicos y de venta online, colaboró al cierre del pasado 2025 con más de 1.700 proveedores de producto, no comerciales y de servicio de la Comunidad de Madrid, con compras por valor total de más de 3.300 millones de euros.

Su inversión ha ascendido a 36,8 millones de euros. De este total, 29,2 millones han ido destinados a la mejora de su red de tiendas y a la implantación de la nueva sección 'Listo para Comer', y 7,6 millones a actuaciones de mejora en los dos bloques logísticos de la compañía, situados en las localidades de Ciempozuelos y Getafe.

En cuanto a la mejora de la red de tiendas, la compañía ha abierto dos supermercados --que han supuesto el cierre de uno que no cumplía los estándares de calidad requeridos por la compañía--, y ha reformado una tienda, según recoge la entidad en un comunicado.

A cierre de 2025, Mercadona contaba con 199 supermercados en la Comunidad de Madrid, 188 de los cuales respondían al modelo eficiente de la compañía (denominado internamente como Tienda 8), 188 también tenían la sección Listo para Comer y 148 disponían de puntos de carga para vehículos eléctricos.

Además, la compañía cuenta con una plataforma para la venta online en Getafe y otra en Boadilla del Monte. En términos de empleo, Mercadona creó el año pasado 342 nuevos puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid, donde dispone de una plantilla compuesta por más de 14.000 personas.

EMPLEO ESTABLE

La compañía también ha adoptado iniciativas para consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad, con una semana más de vacaciones, la consolidación del poder adquisitivo, el incremento de IPC y su política de retribución variable con las primas por objetivos --concretamente dos mensualidades a los trabajadores con menos de cuatro años y tres mensualidades a los que superan esta antigüedad--.

Asimismo, en el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la compañía ha donado en la región 1.380 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las 57 entidades sociales con las que colabora diariamente en la Comunidad de Madrid, lo que equivale a 23.000 carros de la compra.

ORIGEN NACIONAL

Mercadona ha destacado que, junto a los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, ha generado un ecosistema emprendedor que es motor de crecimiento y que genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad.

La apuesta por el sector primario español le ha permitido consolidar su compromiso de disponer de producto origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España "siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable".

De esta manera más del 85% del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España. El año pasado, las compras en la compañía alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4% más que al año anterior.