La Comunidad abonará íntegramente las ayudas a enfermos de ELA y no se aplicará "ningún tipo de minoración"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha anunciado que abonará íntegramente las ayudas a enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y que no se aplicará "ningún tipo de minorización por razón de la capacidad económica del beneficiario".

Lo ha trasladado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha destacado que los servicios jurídicos "han encontrado la solución técnica y jurídica para poder pagar íntegramente las prestaciones económicas" en la región.

La semana pasada el Ejecutivo autonómico apuntó que las nuevas ayudas que había aprobado el Gobierno de la nación se regulan por la normativa, que "obliga a establecer ajustes y minoraciones de éstas y de cualquier otra ayuda de dependencia en función de la capacidad económica, del coste del servicio de apoyo que contrate la persona y del cobro de otras prestaciones análogas como las de gran invalidez".

"Es totalmente falso que vayamos a aplicar un tipo de copago, ningún tipo de reducción de las cuantías de las prestaciones económicas a los pacientes. Las prestaciones de la Comunidad de Madrid se van a abonar íntegramente a todos los pacientes en conformidad con las cuantías establecidas en la propia normativa estatal", ha recalcado García Martín.

El también portavoz del Gobierno regional ha cargado contra el Ejecutivo central por haber provocado "un caos" como consecuencia de "su empeño y cerrazón de incorporar estas ayudas dentro del sistema de autonomía y atención a la dependencia".

"(Pedro) Sánchez ha generado un lío, ha generado un caos y ha generado 17 sistemas diferentes, cuando algunas comunidades autónomas le veníamos alertando de que todo esto no tenía ningún sentido.

Por suerte, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid han encontrado la solución técnica y jurídica para poder pagar íntegramente las prestaciones económicas en nuestra región y para lo cual dictaremos en los próximos días la correspondiente instrucción por parte de la Consejería", ha detallado.

COMPROMISO CON LOS PACIENTES

En esta línea, el consejero ha defendido "el compromiso" del Gobierno autonómico con los pacientes "desde hace muchísimos años, por expreso deseo y por empeño personal" de la presidenta, Isabel Diaz Ayuso. Ha cifrado en 820 los pacientes atendidos en la red ELA de los hospitales de la Comunidad de Madrid.

"Solo en el hospital Enfermera Isabel Zendal, en ese centro que se habilitó, hemos atendido a más de 250 pacientes. Aquí lo que nos entristece, una vez más, es que si de verdad hubiera un gobierno en nuestro país que se preocupara por la dependencia, estaría pagando la parte que le corresponde", ha señalado.

Asimismo, García Martín ha defendido la abogacía "brillante" de la Comunidad, que "ha sido capaz de encontrar la forma y manera para ajustarse a la normativa para poder pagar íntegramente las ayudas a todos y cada uno de los beneficiarios de los pacientes de ELA".

"Estamos construyendo el único centro hospitalario para la atención de media y larga estancia de pacientes con 50 camas en el antiguo hospital de Puerta de Hierro. Creo que este compromiso se demuestra con hechos y los hechos los ha demostrado la Comunidad de Madrid desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando lógicamente desde hace ya mucho tiempo con todas las asociaciones y con todas las entidades para que también den esa tranquilidad y esa certidumbre a todos estos pacientes", ha zanjado.