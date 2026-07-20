La Comunidad activa el nivel de "riesgo alto" por calor ante temperaturas que superarán los 39º el miércoles

El termómetro de una farmacia indica 37 °C, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este lunes, 6 de julio, el día álgido del episodio de ola de calor que afecta a España, con temperaturas máxim - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha activo el nivel 2 de "riesgo alto" por calor en la región ante una previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días que apunta a temperaturas que superarán los 39 grados en la jornada del miércoles en el área Sur, Vegas y Oeste.

En concreto, se ha activado en toda la región el nivel 2 del 'Plan de Vigilancia y Control de los Efectos de las Olas de Calor', que tiene por objetivo minimizar las consecuencias para la salud de las altas temperaturas, especialmente entre la población más vulnerable como ancianos o niños.

Según el último boletín, este lunes se podrán alcanzar los 36,8°C en la zona Sur, Vegas y Oeste, mientras que en la Metropolitana y del Henares llegará a 36,1ºC. Por su lado, en las zonas de la Sierra los termómetros marcarán máximas de 33,8ºC.

Para la jornada de este martes, las previsiones apuntan que se alcanzarán los 38,1ºC en la zona Sur, Vegas y Oeste y a 37,8ºC en la zona Metropolitana y Henares. En el caso de la Sierra, las máximas previstas llegarán a los 35,8°C.

Finalmente, este miércoles las máximas previstas serán de 39,3°C en la zona Sur, Vegas y Oeste, de 38,9ºC en Metropolitana y Henares, y de 37,2°C en la Sierra.

RECOMENDACIONES

En este contexto, desde la Comunidad de Madrid se ha recordado la importancia de beber agua con frecuencia, incluso sin sensación de sed, para mantener una correcta hidratación, al tiempo que aconsejan evitar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas o con cafeína.

Asimismo, se aconseja proteger la vivienda del calor mediante el cierre de persianas y toldos en las fachadas expuestas al sol y ventilar en las horas más frescas del día.

Durante los momentos de mayor temperatura, se insta a permanecer en casa y refrescarse con paños húmedos o duchas, así como optar por una alimentación ligera basada en frutas, verduras, gazpachos y ensaladas, en línea con la dieta mediterránea.

Igualmente, se insiste en la necesidad de protegerse del sol en las horas centrales del día con ropa ligera, gorra o sombrero y protección solar para prevenir insolaciones y cáncer de piel. También se a la prudencia para evitar salidas, ejercicio físico o esfuerzos intensos en las horas de más calor. En el caso de personas en tratamiento médico, recomiendan acudir al centro de salud ante la aparición de síntomas no habituales.

Además, se remarca la importancia de extremar las precauciones en bebés y niños pequeños, así como de prestar especial atención a las personas mayores que vivan solas, para lo que aconsejan el apoyo de familiares, vecinos o, en su defecto, la intervención de los servicios sociales municipales