La Comunidad activa el Plan de Protección Civil hasta el martes por la visita del Papa

Archivo - Ayudado por varias pantallas de ordenador y paneles luminosos, un trabajador, jefe de sala del 112, vigila el estado de las carreteras de Madrid en el interior de la sede de la ASEM 112 Emergencias de la Comunidad de Madrid situada en el Paseo d - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha activado el Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM) en su Situación Operativa 0 hasta el martes, fecha en que el Papa León XIV ponga punto final a su viaje a la capital y ponga rumbo a Barcelona y más tarde a Gran Canaria.

Así lo ha anunciado este viernes la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) en sus redes sociales, donde apunta a un refuerzo de la coordinación de los servicios de emergencia para "garantizar una respuesta ágil".

El objetivo de este plan es el de hacer frente a las situaciones de grave riesgo que se puedan presentar en el ámbito territorial y establece un marco organizativo general. Por el momento, la Situación Operativa 0 se enmarca en una fase de alerta, no de emergencia.

En esta fase cero aún no existe riesgo para la población y se declara ante emergencias de ámbito municipal controladas mediante respuesta local en las que el PLATERCAM realiza funciones de seguimiento, evaluación y garantiza la prestación de apoyos.

En la misma línea, el Centro de Emergencias Madrid 112 también ha reforzado su plantilla de cara a estos días para atender un posible aumento de llamadas derivadas de incidentes en el marco de la visita del Papa León XIV, que se extenderá desde el sábado hasta el martes.