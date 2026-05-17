Archivo - La Comunidad actúa sobre más de 5.200 hectáreas forestales para prevenir incendios de cara a la llegada del verano - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid está desarrollando actuaciones preventivas en 5.298 hectáreas de terreno forestal con el objetivo de reducir el riesgo de incendios antes de la llegada del verano, periodo de mayor peligro en la región.

El dispositivo, coordinado a partir de la planificación del Cuerpo de Bomberos autonómico, se centra en la realización de trabajos de poda, desbroce y repaso de cortafuegos en zonas previamente identificadas como prioritarias.

Estas intervenciones, tal y como indica el Ejecutivo autonómico en un comunicado, se llevan a cabo durante los meses de riesgo medio y bajo, especialmente en áreas próximas a núcleos de población o con elevada densidad de vegetación, con el fin de disminuir la carga de combustible vegetal y frenar la posible propagación del fuego.

Una parte destacada de la superficie, el 71,2% (3.772,59 hectáreas), se gestiona mediante pastoreo preventivo, a través de rebaños de ovejas, cabras, vacas y caballos integrados en el programa autonómico. Este sistema, en funcionamiento desde 2011, se desarrolla mediante acuerdos con explotaciones ganaderas que reciben compensación económica por su participación.

Además, el equipo de retenes forestales actúa directamente sobre 1.525 hectáreas de monte, zonas de interfaz urbano-forestal y áreas de cortafuegos, así como en la adecuación de 74,6 kilómetros de pistas forestales. Estos trabajos incluyen desbroces, podas, corte de ramas y retirada de restos vegetales para mejorar la seguridad y el acceso de los medios de extinción.

En total, 304 profesionales participan en estas labores preventivas, organizados en equipos de trabajo dotados de maquinaria manual y pesada. Con la llegada del periodo de máximo riesgo, el dispositivo se refuerza hasta alcanzar los 419 efectivos, que pasan a integrarse en el operativo del Plan de Protección Civil contra incendios forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA).

Las actuaciones se desarrollan en cerca de medio centenar de municipios distribuidos en seis áreas: Lozoya-Somosierra, Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Zona Centro, Sur-Occidental, Campiña del Este y Comarca de las Vegas.

Según la planificación, la superficie de intervención puede variar en función de las condiciones meteorológicas, la presencia de especies protegidas o la densidad real de vegetación en cada zona.