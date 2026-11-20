Archivo - El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica que cumpla los plazos comprometidos para la implantación del sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR) y ha denunciado que los retrasos en la emisión de los informes necesarios están generando incertidumbre e inseguridad jurídica a las empresas y arriesgando inversiones en la región.

Así lo ha trasladado este jueves al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en una reunión en la que Rodrigo ha reclamado que el Ministerio agilice la tramitación y asuma la coordinación del sistema. En declaraciones a la prensa al término de la reunión, el consejero ha asegurado que el Gobierno madrileño está cumpliendo con los plazos y atendiendo las solicitudes de los promotores, pero no puede conceder las autorizaciones hasta la tramitación estatal.

"El Ministerio está incumpliendo los plazos que ellos mismos habían dado", ha afirmado Rodrigo, que ha acusado al Gobierno central de haber llegado tarde tanto a la implantación de la directiva europea como a la asunción de sus responsabilidades, que, según ha denunciado, ha intentado trasladar a las comunidades autónomas.

El consejero ha advertido de que el plazo comprometido para disponer de los informes necesarios finalizaba este domingo, pero que en la reunión el Ministerio les ha trasladado que trabaja para tenerlos a mediados o finales de enero. "Es un retraso teniendo en cuenta que el compromiso que tenía el propio Ministerio para la implantación y para que la Comunidad de Madrid pudiera dar estas autorizaciones era este domingo", ha señalado.

Rodrigo ha insistido en que la Administración regional tiene preparado el procedimiento y está atendiendo las peticiones de los promotores, pero ha advertido de que la falta de documentación y de un sistema claro de coordinación está generando inseguridad a las empresas. "Nos estamos jugando muchas inversiones en nuestra Comunidad", ha afirmado.

Por ello, ha reclamado al Ministerio que emita cuanto antes los informes pendientes y garantice la coordinación de las medidas que se aplicarán para poner en marcha el sistema. "Vender humo está muy bien, pero luego hay que cumplir y trabajar", ha reprochado, antes de insistir en que la Comunidad de Madrid "ha hecho los deberes" y está a la espera de un documento del Gobierno central.

Al término de la reunión, el consejero ha atribuido al Ministerio y al Gobierno de Pedro Sánchez el incumplimiento del plazo previsto y ha reiterado que la Administración regional no está demorando la tramitación de las autorizaciones.