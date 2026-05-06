La Comunidad acusa a la ministra de Educación de estar "ausente" en las reivindicaciones de escuelas infantiles

Varios carteles de protesta, en el exterior de una escuela infantil, a 10 de abril de 2026, en Madrid (España). En la tarde de ayer, jueves 9 de abril, profesoras y profesores se concentraron junto a padres y madres en pleno centro de Madrid, donde realiz - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha acusado a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, de estar "ausente" en las reivindicaciones de las escuelas infantiles.

Lo ha manifestado este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrada en la Real Casa de Correos, donde ha señalado que las reclamaciones de las trabajadoras deben ser dirigidas al Gobierno de España porque es su "competencia".

"Aquí la competencia, por ejemplo, para la bajada de ratios o para muchas de las mejoras que están solicitando, le corresponde al Ministerio de Educación. Por tanto, a quien tienen que reclamar e insistir es a una ministra ausente, que considera que no tiene que resolver absolutamente nada, cuando es ella la competente y la que tiene que regular los ratios a través de la normativa del Estado", ha censurado.

Al hilo, el también portavoz del Gobierno regional ha defendido que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades "se ha reunido" con la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles y con las organizaciones sindicales mayoritarias de Educación Infantil.

"Ha puesto toda la voluntad para poder resolver esta situación, pero en aquellos aspectos que nos corresponden y que nos competen", ha insistido García Martín, quien ha aseverado que seguirán manteniéndo un diálogo con la plataforma y los sindicatos.

En este sentido, ha recalcado que en el ámbito de sus competencias "harán todo lo que esté en su mano". Ha puesto de ejemplo que se ha incremento los salarios de los trabajadores de las escuelas infantiles conforme a la normativa básica del Estado, "que es la que aprueba las subidas retributivas para los empleados públicos".

"También recogiendo en los pliegos que sacamos para la gestión de las escuelas infantiles de gestión indirecta todas las mejoras salariales que han sido trasladadas en el convenio colectivo. Son las dos cosas que hemos hecho y que no son menores. Seguimos con la mano abierta para hablar con todos los afectados", ha concluido.