Comunidad acusa a oposición de "manosear" datos de listas de espera para atacar a Ayuso pese a los buenos indicadores

Archivo - La consejera de Sanidad, Fátima Matute, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha defendido este jueves los buenos datos de listas de espera en la región, tal y como muestran los últimos datos del Ministerio de Sanidad del primer semestre del año con una "evolución inequívoca", y ha acusado a la oposición de "manosear" estos indicadores y usarlo como "objetivo político de ataque" contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Durante una comparecencia en el Pleno de la Asamblea, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha subrayado la "meta exigente" que se marca el Ejecutivo autonómico para reducir las listas de espera y el ejercicio de "transparencia" que hace al publicar "mensualmente" los resultados.

La consejera ha recordado los últimos indicadores del Ministerio de Sanidad, correspondientes al primer semestre, que apuntan a un descenso de las demoras en cirugía, primeras consultas y pruebas diagnósticas "pese al crecimiento de la población y a las jornadas de huelga".

"Atendemos a más personas y casos más complejos y, mientras, lo que hacemos es reducir la lista de espera y, en Madrid, eso se llama eficiencia", ha apuntado Matute, que ha recalcado que se trata de "datos públicos comparables y verificables con los indicadores comunes y establecidos por el Real Decreto de 2003".

En esta línea, ha defendido que el modelo madrileños se basa en cuatro pilares: prioridad clínica, capacidad asistencial, transparencia y sostenibilidad. "La prioridad la determina, la necesidad clínica acorde exclusivamente con el criterio médico, no lo hace ni la política ni el ruido", ha afeado a la oposición.

MENOS DIGNIDAD QUE LOS NARCOS DE LA DROGA

Durante su comparecencia a petición del Grupo Parlamentario Socialista, Matute ha arremetido especialmente contra esta formación, a la que ha acusado de "utilizar" la Sanidad políticamente y el tema de las listas de espera como "objetivo político de ataque", sembrando "la duda" entre los pacientes".

"¿Qué se puede esperar de un partido Socialista que utiliza a la mafia de la droga para perseguir a la jueza Biedma --Beatriz Biedma, la magistrada que llevó a juicio al hermano de Pedro Sánchez--, cuando la propia mafia tiene más dignidad que ustedes, y todo eso lo está viendo España, y no saben ustedes cómo taparlo, pero desde luego no utilicen a la sanidad para ello", ha indicado.

En esta línea, ha recalcado además que "un cambio de prioridad no altera los indicadores" que usan las administraciones. "Ese cambio no crea un registro distinto, no mete un paciente ni saca un paciente y desde luego no hace perder la antigüedad ni el tiempo acumulado", ha subrayado.

LOS DATOS NO SE CORRESPONDEN, DICE LA OPOSICIÓN

Por su parte, desde PSOE y Más Madrid han denunciado que los datos sobre listas de espera que publica la Comunidad no se corresponden con los reales y han reclamado una nueva ley de listas de espera.

Desde el PSOE, el diputado Carlos Moreno Vinués ha advertido del enorme "descrédito" que existe actualmente sobre los datos que publica el Gobierno regional sobre listas de espera porque, ha indicado, los "reales" no son los que publica la Comunidad.

"Es un verdadero insulto a los madrileños cuando pretenden colarles que tienen las mejores listas de espera justo en la comunidad líder en contratación de pólizas privadas. Eso es tan ridículo como pretender convencer a alguien de que vive en la ciudad más caliente pero que se ha disparado la compra de abrigos", ha dicho.

Así, ha subrayado la necesidad de una nueva ley "para que el reloj de la lista de espera empiece a contar desde el momento exacto de la indicación facultativa" y no como, ha dicho, hace el Gobierno regional al hacerlo semanas después cuando el sistema administrativo tramita la cita formalmente.

En esta línea, ha remarcado que esta nueva ley debe contemplar las demoras en Atención Primaria "y que el dato de espera quirúrgica no invisibilice todo el sumatorio de esperas previos durante el proceso diagnóstico" en la que Madrid "no está líder sino a la cola".

Asimismo, ha reclamado un refuerzo "drástico" de la invesión, con Madrid "a la cola" en inversión sanitaria por habitante en España, y dar soluciones "al millón y medio de madrileños que andan atascados" en ellas.

Por su parte, la diputada de Más Madrid Marta Carmona ha instado al PP a apoyar las normativas impulsadas para armonizar los requisitos de información de listas de espera tanto en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como en la Asambea, de la mano de su formación.

"En unos días van a tener una ocasión de significarse, el próximo jueves se va a votar aquí una ley de listas de espera que resuelve todo, y el viernes votan otra vez en el Consejo Interterritorial el real decreto de listas de espera. Si quieren pueden hacer que deje de estar vigente el modelo de 2003, lo que pasa es que yo tengo la sensación de que el Partido Popular quiere mantener vigente 'sine die' el de 2003", ha apuntado.

Finalmente, desde Vox, la diputada Raquel Barrero Alba ha remarcado que las listas de espera "no están mal en Madrid, están mal en toda España", para cuestionar que el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, con la líder de Más Madrid, Mónica García, al frente del Ministerio de Sanidad, no haya cambiado el sistema.

En su opinión, en cualquier caso, es necesario "identificar y atacar los cuellos de botella", acabar con la "burocracia innecesaria" y "medir y hacer público el impacto".