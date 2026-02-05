La Comunidad acusa a Sánchez de "cargarse la caja común y solidaridad" por seguir en La Moncloa: "La tragedia de España"

La consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert (c), a su llegada al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "permitir cargarse la caja común y la solidaridad entre todos los españoles" por seguir "unos meses más" en La Moncloa, sede del Ejecutivo central.

"Miente cuando dice que vamos a salir beneficiados todos. Los únicos que salen beneficiados son los independentistas con 5.000 millones más. Sobre todo miente cuando no dice la verdad de lo que está ocurriendo y eso es lo que convierte a esta farsa en una tragedia. La tragedia de España", ha manifestado este jueves en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid.

Albert ha advertido de que Sánchez "permite destrozar la Agencia Tributaria" y ha lanzado que da "facilidades y casi garantías para que si se vuelve a declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, sea la definitiva".

"¿Sabe el único que dice la verdad? El señor (Oriol) Junqueras. Lo dijo claramente. ¿Cuál era su objetivo? Lo dijo. Lo volveremos a hacer. Pero todas las comunidades autónomas, incluidas la del PSOE, les hemos dicho alto y claro, no se lo vamos a permitir", ha subrayado.

La consejera madrileña ha afeado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por asegurar en reuniones anteriores, "que no había negociaciones bilaterales", a la vez que ha cargado contra ella por "mentir con total descaro".

"Miente cuando dice que ha presentado un nuevo sistema de financiación autonómica y todo lo que hay sabe lo que es un PowerPoint. Miente cuando dice que hay ordinalidad, pero no la hay. Dice que es algo bueno para todos, pero que es voluntario y solo le eligen algunos. Miente cuando dice que las comunidades autónomas vamos a tener más competencias cuando en realidad no se está intentando cercenar nuestra competencia fiscal", ha insistido.