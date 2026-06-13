La Comunidad acusa a Sánchez de trabajar "desde el minuto uno" para "traer la corrupción de Estado"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha acusado al Gobierno central, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, de trabajar "desde el minuto uno" en "atraer la corrupción de Estado".

"No nos merecemos tanta corrupción, no nos merecemos a un Gobierno que desde el minuto uno se puso a trabajar, no para el bien común de todos los españoles, sino precisamente para atraer la corrupción de Estado", ha manifestado el también portavoz del Ejecutivo madrileño.

En declaraciones a la prensa en el marco de un acto de recaudación de fondos para víctimas del terrorismo, García Martín se ha referido a los presuntos casos de corrupción que salpican al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al entorno de Sánchez.

Así, preguntado por el valor final de las joyas encontradas en el despacho del expresidente Zapatero, García Martín ha asegurado que sirve para quitar "caretas fuera" y evidenciar, a su juicio, que "la corrupción del sanchismo" es ya "totalmente insoportable".

"No solo es ese valor de las joyas, es toda esa trama corrupta que ha traído el sanchismo a nuestro país. Precisamente por eso montaron esa trama, para que no se investigara, para que no se conociera lo que estaba ocurriendo en nuestro país", ha aseverado.

En este punto, García Martín ha cuestionado si Zapatero "era sólo el testaferro de Pedro Sánchez", por lo que ha señalado que tanto el presidente del Gobierno, como sus ministros y "el propio Partido Socialista", deberían dar "un paso atrás" y dejar el poder.

"En este momento sólo resta que den un paso atrás, que convoquen unas elecciones, que den voz otra vez a los españoles y que un gobierno honrado pueda tomar las riendas de este país", ha remachado el consejero madrileño.