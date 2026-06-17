Comunidad afea las críticas del Gobierno por el abono transporte y recuerda las bonificaciones a residentes en las islas

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha cargado este miércoles contra un Ejecutivo central que ha salido "en tromba" a criticar que se limite la expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP) a empadronados en la región y otras zonas limítrofes con convenio y ha recordado, en este sentido, las bonificaciones al transporte para residentes en las islas.

En declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido que es "lo lógico y es lo natural".

"Las bonificaciones extraordinarias que se crean dentro de la comunidad autónoma, en el contexto del transporte de la Comunidad de Madrid, sean para los residentes de la Comunidad de Madrid. Eso viene ocurriendo en la mayoría de las ciudades de este país y en la mayoría de las comunidades autónomas", ha apuntado el portavoz del Gobierno.

En este sentido, ha ironizado con las críticas a esta medida realizadas por miembros del Ejecutivo central, que han salido "en tromba" contra esta medida, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene las bonificaciones al transporte a las Islas Canarias y a las Islas Baleares "solo y exclusivamente a los residentes en esas islas o a los residentes en esas ciudades".

De manera concreta ha citado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que tildó de "regresiva" esta medida. "A mí me llamaba mucho la atención escuchar a Óscar Puente criticando esta medida, es decir, que en un transporte ya muy subvencionado, las bonificaciones extraordinarias vayan precisamente para los residentes, cuando él, siendo alcalde de Valladolid, tenía la misma medida precisamente para los empadronados en la ciudad de Valladolid", ha indicado.

También ha censurado que la portavoz del Ejecutivo central, Elma Saiz, use "la rueda de prensa del Consejo de Ministros para criticar alguna medida del Gobierno de la Comunidad de Madrid" cuando ella, "siendo consejera de Navarra, también aplicó una medida precisamente para que las bonificaciones a los jóvenes en Navarra se aplicara única y exclusivamente a los residentes en Navarra".