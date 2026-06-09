Comunidad afea a Plataforma de Escuelas Infantiles que siga en huelga: "Ahora sacan que hay que firmar compromisos"

Archivo - Decenas de personas durante una concentración de docentes de escuelas infantiles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles ha convocado una - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha afeado a la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles que continúe con la huelga indefinida en la región cuando "ya han escuchado sus reivindicaciones".

"Al principio esta huelga iba a terminar cuando la consejera de Educación de Madrid, que no del resto de España, se reuniera con ellas. La consejera se reunió por dos ocasiones y la huelga continúa. Ahora nos sacamos que es que hay que firmar unos compromisos", ha criticado este martes desde el Hospital Niño Jesús.

En esta línea, ha censurado que las trabajadoras "utilicen" el comité de huelga y ha defendido que la Comunidad "ha escuchado sus reivindicaciones, que las tiene puestas en marcha" con 20 nuevas licitaciones y 40 millones de euros de inversión.

"Seguiremos haciendo a medida que vayan cumpliendo el plazo de vigencia de los contratos. Tenemos ratios funcionales en las aulas y hemos sido la única comunidad autónoma que ha llevado este tema al orden del día de la Conferencia Sectorial con la ministra para abordar este asunto de forma conjunta", ha remarcado.

Asimismo, Zarzalejo ha recordado que, tras las reuniones con los agentes sociales, tuvo un encuentro con representantes de la plataforma para "informarles de lo que se había establecido en esas reuniones y de lo que el Gobierno regional "iba a hacer".

"Compromisos no con ellas, sino que está cumpliendo la Comunidad de Madrid. El objetivo de esas reuniones fue informarles de ello como así hice", ha insistido Zarzalejo, quien ha subrayado que "fueron la primera administración" en reunirse con la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles el pasado 25 de abril.

"DIGNIDAD PARA TODOS"

Antes del acto que ha tenido en el Hospital Niño Jesús, un grupo pequeño de educadoras esperaba en la puerta para pedir a la consejera de Educación que firme "sus compromisos". Una de ellas ha llegado a entrar al centro hospitalario mientras clamaba por mejoras salariales y pareja educativa.

Al respecto, Zarzalejo ha señalado que "una plataforma que viene a reivindicar la dignificación de una etapa educativa se debería de abstener de hacer determinados actos como entrar a un hospital infantil a dar gritos". "Cuando una persona reivindica dignidad, la reivindica para todos", ha indicado.

Sobre el 'via crucis' que realizaron este lunes las trabajadoras en la Puerta del Sol para escenificar su "carga diaria" y aprovechando la visita del Papa León XIV, la máxima responsable de la educación madrileña ha recalcado que "respeta cualquier movilización y cualquier huelga convocada como derecho constitucional que hay en este país".