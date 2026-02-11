La Comunidad afirma que lo único que le "preocupa" es lo que digan tribunales de residencias tras la declaración de Mur

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este miércoles que lo único que le "preocupa" es lo que digan los tribunales sobre las acciones que se llevaron a cabo en las residencias durante el Covid-19, y que les "dan la razón".

Así ha respondido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que el exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur asegurara durante su declaración judicial que los protocolos de derivación de residentes a hospitales durante la pandemia estaban incluidos en un plan de acción frente al coronavirus presentado por el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero.

Así, García Martín han insistido en que los tribunales "en 143 ocasiones" han archivado esas denuncias y le "han dado la razón" a los profesionales y a la Comunidad de Madrid, que "hizo todo lo que estaba en su mano para proteger a la población".

Al hilo, ha insistido en que el Gobierno regional implantó "medidas innovadoras" mientras el Gobierno de la nación "no estaba haciendo absolutamente nada" para enfrentar esta pandemia. "Y eso lo han dicho los tribunales y lo ha dicho la propia Fiscalía", ha incidido.