Mur afirma que protocolos estaban incluidos en un plan de acción anunciado por el exconsejero al inicio del covid

Archivo - Cientos de personas durante una manifestación de Marea de Residencias, a 23 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur ha asegurado durante su declaración judicial que los protocolos de derivación de residentes a hospitales durante la pandemia estaban incluidos en un plan de acción frente al coronavirus presentado por el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero en una rueda de prensa que se ofreció el 12 de marzo de 2020 en la sede del Gobierno regional.

Además de Mur, el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid había citado esta mañana al que fuera su sucesor en el cargo, Francisco Javier Peromingo, y al máximo responsable en el momento de la pandemia en el Summa 112, Pablo Busca. Sin embargo, no se han personado al no haberles notificado el Juzgado la citación adecuadamente, por lo que se han suspendido sus comparecencias y se les ha vuelto a llamar a comparecer.

Esta jueza investiga una querella presentada por una mujer cuya madre vivía en la residencia Manoteras de Madrid durante la primera ola de la pandemia, en la primavera de 2020. En la querella se acusa a los investigados de la presunta comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias.

Tras concluir la declaración, la abogada de la denunciante, la letrada Alejandra Jacinto, ha destacado que Carlos Mur ha añadido "elementos nuevos" a los que ya manifestó el pasado 26 de enero en la declaración en otro de los procedimientos en los que negó ser autor de los citados protocolos.

El exalto cargo madrileño habría señalado a la jueza, a través de videconferencia, que los supuestos protocolos discriminatorios ya estaban incluidos en dicho plan de acción anunciado entonces por el que era máximo responsable de la Consejería de Sanidad.

Ante ello, la letrada ha adelantado que solicitarán al juzgado que se aporte a la causa dicho plan, ya que se trata de "una información que hasta ahora no se había brindado y que es un plan desconocido porque no se dispone de él".

"La Consejería de Sanidad y en concreto Ruiz Escudero estaban al tanto de esos protocolos y estaba al tanto el señor Burgueño --el exasesor Antonio Burgueño--. Tanto es así que luego se incluyeron en el plan de acción que presentó el propio Ruiz Escudero el día 12", ha subrayado.

Dicho plan abarcaba medidas como la coordinación de la sanidad pública y privada, la ampliación de camas de UCI, la creación de seguimiento sanitario intermedio en hoteles y la "medicalización" de las residencias de mayores para que los contagiados fuesen atendidos ahí mismo.

ALERTÓ DE LA MEDICALIZACIÓN

Sobre esta cuestión, Mur habría explicado a la magistrada que el 20 de marzo de 2020 remitió un correo al exconsejero de Sanidad en el que alertaba de que la medicalización de las residencias era algo "irrealizable".

La jueza le ha preguntado también sobre por qué no fueron trasladados a hospitales privados residentes y si contaban con la información de las camas disponibles en dichos centros hospitalarios, a lo que ha manifestado que "no sabía" y que "no tiene esa información".

La magistrada le ha inquirido acerca de cómo era posible que él firmara una cosa que dice no haber redactado después de que haya vuelto a manifestar que no fue el autor de los protocolos de derivación a hospitales. Más aún, ha dicho que mostró su disconformidad con "los criterios" porque podían "dar lugar a error y a interpretaciones de discriminación", tal y como habían alertado por ejemplo el exconsejero Alberto Reyero.

Según ha dicho, la redactora de dicho documento con instrucciones concretas sería una doctora del Hospital Gregorio Marañón y que luego hay una segunda doctora que fue la que los revisó.

"Vamos a solicitar nuevas diligencias. Desde luego que se aporte ese plan de acción para ver si contemplaban esos protocolos y corroborar que efectivamente Ruiz Escudero lo sabía desde antes también. Vamos a pedir que se cite a declarar, no sabemos si como investigado o como testigo, a esas dos médicos", ha indicado.

Peromingo, Carlos Mur, Antonio Burgueño están citados otra vez a declarar mañana en calidad de investigados en otra de las causas, en esta ocasión un juzgado de Collado Villalba, en las que se investiga si hubo discriminación con la aplicación de los mencionados protocolos.

PABLO BUSCA AÚN NO HA COMPARECIDO

Peromingo ha declarado de momento en dos ocasiones y Mur en otras dos. El tercer imputado, Pablo Busca, aún no ha prestado nunca declaración ante un Juzgado. Sus comparecencias se han aplazado por tener problemas de salud.

El pasado 26 de enero, Mur ya declaró a través de una videconferencia desde Andorra, señalando a su sucesor en el cargo, Javier Martínez Peromingo, junto a una veintena de geriatras de enlace, como los responsables de la elaboración de dichos protocolos.

La Audiencia Provincial de Madrid está pendiente de resolver el recurso interpuesto contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 3, que denegó la unificación en una sola causa de los distintos procedimientos abiertos en relación con las residencias.

Dichos procedimientos investigan presuntos hechos vinculados al delito de discriminación sanitaria, y la resolución del recurso será clave para determinar si las actuaciones continúan tramitándose de forma separada o si, por el contrario, se acumulan en un único proceso judicial.