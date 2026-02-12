Comunidad afirma ante Vox que el migrante "no es el enemigo" sino quien trata de usarlo para "dividir a los españoles"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante un pleno en la Asamblea de Madriddel debate la migración. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha defendido ante Vox que el migrante "no es el enemigo" sino quien trata de usarlo para "dividir a los españoles".

"Los que son los enemigos son aquellos que tratan de utilizar a los inmigrantes para dividir a los españoles. Igual que ya lo hacen cuando tratan de enfrentar al hombre con la mujer, al pensionista con el joven, a lo privado con lo público o lo más gordo de todo cuando tratan de enfrentar a los españoles de distintas regiones", ha planteado en la sesión de control de la Asamblea en réplica a una pregunta de la diputada de Vox Ana Cuartero.

En su intervención Albert ha afirmado que desde el Ejecutivo regional están "muy a favor" de defender la migración de aquel que llega buscando trabajo o que crea sus propias empresas porque es "próspera e integrada".

"Otra cosa muy distinta es que el gobierno de Sánchez utilice a las mafias de la inmigración para fabricar votos e inmigrantes dependientes. Eso no favorece ni a los madrileños ni a los inmigrantes", ha planteado la responsable de la economía madrileña.

Albert ha sostenido que enemigo es quien confunde "intencionalmente" a aquel que ha venido a España que esperando a que le toque el turno para ser regularizado con "aquel otro que no es posible ni establecer su identidad ni sus antecedentes".

"Enemigo es también quien provoca un efecto llamada alentando a las mafias de la inmigración" y poniendo en peligro a un montón de personas que salen al mar", ha advertido también Albert, quien ha situado también como enemigo a aquel que dice que "da igual ser legal que ilegal".