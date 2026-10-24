La Comunidad amplía en 3 millones las ayudas de Tarifa Cero para nuevos autónomos y a la contratación indefinida

Ayudas para nuevos autónomos - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid incrementará 3 millones de euros el presupuesto de 2026 para la Tarifa Cero de nuevos autónomos y los incentivos al empleo indefinido de desempleados con mayores dificultades de inserción.

Una medida aprobada en el Consejo de Gobierno de esta semana que permitirá atender las solicitudes que se presenten hasta el cierre del ejercicio, según ha apuntado el Ejecutivo regional en un comunicado.

Ambas líneas, gestionadas por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, contarán con un total de 45 millones, de los que 13 serán para las ayudas a quienes comienzan a trabajar por cuenta propia, tras incorporar dos millones adicionales, y 32 para fomentar la contratación, con un incremento de un millón.

La primera de estas convocatorias devuelve a los nuevos emprendedores las cuotas abonadas a la Seguridad Social durante sus doce primeros meses de actividad, plazo que se prolonga un año más para los que tengan ingresos inferiores al salario mínimo, una discapacidad o se encuentren en situación vulnerable. También cubre a los mayores de 52 que dejan el subsidio por desempleo para emprender.

La segunda contempla una ayuda de 5.500 a 11.000 euros, dependiendo de las circunstancias del nuevo trabajador, a empresas, profesionales independientes y entidades sin ánimo de lucro por cada empleo que generen con parados de larga o muy larga duración, de más de 45 años o que vayan a desempeñar su labor en municipios rurales de menos de 5.000 habitantes, con el compromiso de conservar el puesto durante un periodo mínimo de doce meses.

Desde el Gobierno regional han recordado que las dos subvenciones ya están activas y pueden solicitarse en cualquier momento del año, de forma telemática, a través de la Administración Digital del Gobierno regional.