La Comunidad ampliará la bajada de ratios a alumnos de 3º Primaria en 2027 e incorporará cerca de 1.000 nuevos docentes

Archivo - Varios niños a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés durante el primer día de comienzo del curso escolar, a 7 de septiembre de 2022, en Madrid (España). El curso escolar 2022/2023 comienza este año con la implantación de la LOMLOE en los curs - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid continuará con la bajada de ratios de alumnos en las aulas, una vez completada en el segundo ciclo de Infantil y en la ESO, ampliando esta medida a los alumnos de 3º de Primaria el próximo curso con una reducción de 25 a 20 escolares por clase, y la incorporación de cerca de 1.000 nuevos docentes a la enseñanza pública.

Así lo recoge el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el próximo ejercicio, que también destaca "un nuevo récord en becas y ayudas al estudio", con 283,8 millones, un 10,6%, con "un incremento significativo" especialmente en el programa Accede de préstamo gratuito de libros del que este curso ya se benefician las familias de más de 520.000 alumnos madrileños.

El Presupuesto de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades sube un 11,2% en 2027 para alcanzar los 7.740,3 millones, 780,7 más que en el ejercicio anterior, el 23,5% del total de las cuentas públicas de la Comunidad de Madrid para este periodo, ocupando la segunda posición entre las consejerías con mayor dotación, solo por detrás de Sanidad.

Este presupuesto se aprobará en un contexto marcado por la huelga educativa del profesorado madrileño que lleva con paros desde el 14 de octubre para reclamar, entre otras medidas, "una bajada de ratios en las aulas" o "el fin de la construcción por fases" en los centros educativos.

Las etapas de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial recibirán 1.509,9 millones, 130,4 más que este año, con una subida del 9,5%, mientras que Secundaria y Formación Profesional crecen hasta los 1.702,9 millones, 174,5 millones más que en 2026, un 11,4% más. Las escuelas infantiles de gestión directa tendrán 104,3 millones, un 7,8% más, mientras que la inversión en los de gestión indirecta aumenta un 14% en 2027.

En lo referente a universidades, el acuerdo alcanzado con los rectores de los seis centros públicos madrileños a principios de este año se materializa con 180,5 millones de euros adicionales, que elevan el presupuesto destinado a este capítulo hasta los 1.420,1 millones, un 14,6% más, "el mayor de su historia".

UN AUMENTO EN EL PRESUPUESTO EN I+D

El Gobierno autonómico incrementará el próximo año un 9,2% su presupuesto en I+D, con 16,6 millones adicionales, y el objetivo de "reforzar la atracción de talento en este campo, la innovación y la transferencia de conocimiento a la sociedad".

Esta apuesta vendrá avalada por el despliegue de las medidas incluidas en el VII Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (Pricit) y el proyecto de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Comunidad de Madrid, que sustituirá al actual texto, vigente desde 1998.

También elevará un 19,4% la cuantía económica destinada a la construcción, ampliación y mejora de infraestructuras educativas, llegando a los 136,4 millones. Esta cantidad, además de mantener las actuaciones de construcción y ampliación de instalaciones educativas, permitirá el arranque del plan para "mejorar la climatización y accesibilidad de los centros públicos", en el que el Ejecutivo autonómico invertirá 1.240 millones los próximos 10 años.