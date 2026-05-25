La Comunidad anima a donar sangre para garantizar las reservas ante los problemas de movilidad por la visita del Papa

Archivo - Archivo.- Una persona durante el maratón de donación de sangre en el Centro de Transfusión - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento este lunes a los madrileños para acudir a donar sangre de manera anticipada y poder garantizar las reservas ante los problemas de movilidad previstos por la visita del Papa León XIV a la capital, del 6 al 9 de junio.

Desde el Gobierno regional se ha instado a los madrileños a acudir a donar antes de que el Santo Padre llegue a la capital para evitar las complicaciones de movilidad que están previstas para esas jornadas, con actos que se esperan multitudinarios en la Plaza de Lima y en la Plaza de Cibeles.

"Por la visita del Papa, hay que reforzar las reservas de sangre. Dona antes de su llegada en tu punto habitual de donación", reza el mensaje que han recibido muchos de los donantes habituales. Un texto que ha provocado extrañeza entre algunos usuarios, que han cuestionado en redes sociales la relación entre la donación de sangre y la visita del Santo Padre.

En este sentido, desde la Consejería de Sanidad han recalcado que se trata de una medida de "precaución" ante las complicaciones de movilidad previstas para esas jornadas.

Desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid se ha recordado que las donaciones del grupo 'A-' se encuentran en nivel rojo para su donación urgente. Por su lado, el grupo 'B-' está en nivel amarillo, con aviso para donar en los próximos dos o tres días. El resto de grupos se encuentra en nivel verde para su donación con regularidad.

Los hospitales precisan diariamente para tratamientos e intervenciones quirúrgicas unas 900 bolsas de sangre fresca diarias para garantizar las existencias.

En la Comunidad de Madrid se realizan alrededor de 240.000 aportaciones al año y en una intervención quirúrgica en ocasiones se puede consumir el equivalente a 20 donaciones.

LA DONACIÓN, UN PROCESO SENCILLO

Los requisitos básicos para poder ser donante son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud.

Se trata de un proceso sencillo que no dura más de 20 minutos y que se puede realizar cada 8 semanas, siempre y cuando no se haga más de 4 veces en un periodo de 12 meses en el caso de los hombres y de 3 en el de las mujeres.

Además del Centro de Transfusión, situado en la avenida de la Democracia s/n, esquina con la Avenida de las Comunidades de la capital, el ciudadano que desee realizar este gesto cuenta con las Unidades Móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja, cuyas ubicaciones y horarios de atención se pueden consultar en la web comunidad.madrid/donarsangre.