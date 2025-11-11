La Comunidad anuncia un nuevo Centro Dramático y pone a Alondra de la Parra al frente del Auditorio de San Lorenzo

Archivo - La directora Alondra de la Parra conversa con el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha anunciado este martes una "reordenación estratégica" de su oferta de artes escénicas, danza y música, que incluye la creación del nuevo Centro Dramático, Coreográfico y Musical integrado por Teatros del Canal, el Centro Coreográfico Canal y el Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, cuya dirección asumirá la directora de orquesta Alondra de la Parra, actual responsable de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (Orcam).

"El instrumento musical de la Comunidad de Madrid es la Orcam, y por ello su papel debe ser el de tutelar, articular y vertebrar todo lo relacionado con la música clásica en nuestra región", ha afirmado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, durante la reunión del Consejo de Cultura.

El Auditorio de San Lorenzo, dependiente de los Teatros del Canal, ha sido hasta ahora un espacio clave dentro del ecosistema escénico madrileño. Con la incorporación de De la Parra, el Gobierno regional aspira a reforzar su proyección cultural y situarlo como uno de los principales polos musicales de la Comunidad, según ha afirmado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

La directora coordinará así su actividad en diálogo con la programación de la Orcam en el Auditorio Nacional, mientras que la sede en la capital continuará siendo el espacio habitual de trabajo y ensayo de la formación.

"Su incorporación refuerza la apuesta del Gobierno regional por la excelencia, la proyección fuera de nuestras fronteras y la consolidación de San Lorenzo como uno de los grandes polos culturales de la región", ha subrayado el consejero.

RENOVACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE SACRO

Otra de las novedades anunciadas en el Consejo de Cultura es la renovación del Festival Internacional de Arte Sacro, que estrenará en su próxima edición un nuevo modelo de dirección artística. En él, un grupo residente madrileño asumirá la dirección y programación nacional, mientras que un artista de reconocido prestigio internacional participará como invitado especial. En 2026, los primeros en asumir estos roles serán el violonchelista Josetxu Obregón, con su conjunto La Ritirata, y el célebre director William Christie, al frente de Les Arts Florissants.

El festival se celebrará del 29 de marzo al 20 de abril de 2026, con una programación que se desarrollará principalmente en las iglesias de la región. Según De Paco Serrano, esta renovación consolida el certamen como "un espacio de encuentro entre lo universal y lo local, entre las grandes figuras invitadas y la excelencia artística de intérpretes".

MADRID EN DANZA ADOPTA FORMATO BIENAL Y FESTIVAL DE OTOÑO MIRA A EEUU

La nueva estrategia cultural contempla también una transformación de Madrid en Danza, que combinará su carácter de festival artístico y feria profesional para fomentar la conexión entre creadores, compañías, programadores y gestores culturales. A partir de 2026, adoptará un formato bienal y estará dirigido por la coreógrafa Mónica Runde. La primera edición bajo este modelo se celebrará en 2027, mientras que los Teatros del Canal continuarán acogiendo la programación dancística entre ediciones.

Asimismo, el consejero del ramo ha adelantado que el Festival de Otoño 2026 centrará su mirada en Estados Unidos, país invitado en la próxima edición de Hispanidad, y volverá a estar coordinado por Marcela Diez, quien repite al frente de la dirección artística.

Finalmente, De Paco Serrano ha anunciado que su departamento trabaja ya en el Plan de Impulso de las Artes Escénicas y la Música 2026/29 y en el Plan Estratégico Audiovisual, ambos orientados a reforzar las ayudas y consolidar el tejido profesional del sector cultural madrileño. "Solo a través de un tejido industrial sólido se puede garantizar y favorecer el acceso real a la cultura", ha concluido el consejero.