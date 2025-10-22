Comunidad apremia a Puente con la ampliación del tren de Cercanías a Navalcarnero: "El tiempo de las excusas ha pasado"

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha vuelto a apremiar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a llevar la línea C-5 de Cercanías hasta Navalcarnero y ha instado al departamento que dirige Óscar Puente a asumir "de una vez por todas" sus "responsabilidades y competencias" para ampliar esta red de tren en la región.

"Yo creo que ya el tiempo de las excusas ha pasado pasado; ya llevamos varios años con este tema y lo que toca es ponerse a ello", ha defendido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno.

En este sentido, el también portavoz del Ejecutivo regional ha recordado que la Comunidad de Madrid ya ha puesto a disposición del Ministerio "toda la documentación" y la infraestructura. "Se la cederemos sin ningún problema, tanto la obra realizada, más de 120 millones de euros ya invertidos, como toda la cesión del suelo", ha apuntado.

En esta línea, García Martín ha reclamado al ministro del ramo que deje de buscar "excusas" y se acometan los trabajos. "Si quieren hacer una visita a la obra, yo le acompaño", ha remarcado el consejero sobre la intención del Ministerio de comprobar 'in situ' la zona.

En concreto, desde el departamento que dirige Óscar Puente se indicó recientemente su intención de realizar una inspección visual del estado de la infraestructura y se avanzó que en próximos días se pondrían en contacto con la Comunidad para cerrar una fecha.

"Que se ponga a la tarea y que invierta lo que necesita el Cercanías en nuestra región en su conjunto y en particular para poderlo ampliar hasta Navalcarnero", ha instado el consejero madrileño al ministro.

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Por su parte, el Ministerio está ya trabajando en los pliegos para poder licitar el estudio de viabilidad para la construcción de la parte que falta de este proyecto que lleva paralizado más de 15 años. De esta forma, según han indicado, cumplirán con los plazos que fueron trazando.

Además de la documentación, también es necesaria la cesión de la parte de la infraestructura que ya está construida. Una vez hecho todo esto, el Ministerio se hará cargo de las obras, una responsabilidad que, según denuncia, no tendría por qué asumir después de que la Comunidad de Madrid paralizara el proyecto.

"Si en este momento hay una posibilidad es única y exclusivamente gracias al Gobierno de España y no, desde luego, a la inacción y la falta de gestión de Ayuso", subrayaban desde el departamento que dirige Óscar Puente.

En el estudio que llevará a cabo el Ministerio se incluirá no solo la conclusión sobre las obras ya iniciadas y suspendidas en su momento por la Comunidad de Madrid, sino también su impacto en la movilidad de los pueblos del entorno hacia las nuevas estaciones (Arroyomolinos o Sevilla la Nueva, entre otras) de forma que se pueda diseña un esquema de transporte publico que permita extender los beneficios de esa línea a otras poblaciones.

El proyecto de ampliación de la línea de Cercanías desde Móstoles hasta Navalcarnero, pasando por Arroyomolinos, fue un empeño personal de la expresidenta Esperanza Aguirre. Se adjudicó en 2009 por 369 millones de euros con el objetivo de construir 15 kilómetros de vía, siete estaciones y abrir a finales de 2015.

Fue paralizado por la constructora OHL en el año 2010, cuando ya se habían iniciado parte de las obras hasta que, tras varias decisiones judiciales, la Comunidad lo abandonó definitivamente e instó al Ministerio a asumirlo.