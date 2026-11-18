Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid destinará 7 millones de euros en 2027 a la Tarifa Cero, que cubre las cotizaciones a la Seguridad Social de los nuevos autónomos, después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado este miércoles adelantar los trámites necesarios para financiar este programa el próximo año.

La ayuda, gestionada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, sufraga estos gastos durante los primeros doce meses de actividad. La cobertura podrá prolongarse otro año para quienes tengan ingresos anuales iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI), una discapacidad del 33% o tengan una situación de vulnerabilidad, ha informado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

También podrán acceder las mujeres que hayan cesado en su trabajo por nacimiento o adopción y lo retomen dentro de los dos años siguientes, siempre que cuenten con una cotización reducida.

Por su parte, los mayores de 52 años que comiencen un negocio y dejen de percibir el subsidio por desempleo podrán recibir una cantidad equivalente durante un máximo de doce meses.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información y requisitos para solicitar estas ayudas en la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.