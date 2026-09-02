La Comunidad aprueba nuevas ayudas para pymes y autónomos afectados por el incendio de la Sierra Oeste

Un árbol calcinado, a 23 de agosto de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid invierte ocho millones de euros en ayudas a los autónomos de la Sierra Oeste damnificados por el gran incendio de este verano y seis millones en ayudas directas para las pymes, después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado en su reunión de este miércoles esta dotación y las normas que regirán las subvenciones, promovidas por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

En el caso de los autónomos, el programa se articula en dos modalidades acumulables entre sí. La primera de ellas consiste en un abono único de 5.000 euros dirigidos a cubrir los gastos necesarios para la reanudación del negocio o producidos por la paralización de la actividad, ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

La otra entregará una subvención de 1.798 euros, el importe de seis mensualidades de la cuota mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), o 1.389 euros en el caso de los adscritos a una mutualidad de previsión social alternativa.

Los destinatarios deberán tener su domicilio físico o el de su actividad en alguno de los municipios afectados por el fuego y haber sufrido perjuicios por el mismo o por los trabajos de extinción y protección civil. Es requisito, además, haberse dado de alta antes del 23 de julio, jornada en la que se declaró la emergencia de interés nacional.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico pretende frenar el impacto del incendio sobre los profesionales por cuenta propia y preservar la ocupación en los núcleos golpeados por la catástrofe. El trámite se realizará a través de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid y permanecerá abierto durante dos meses desde que se publique la orden correspondiente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

SEIS MILLONES PARA PYMES

En cuanto a las pymes, la Comunidad de Madrid destina 6 millones en ayudas directas pars las afectadas por el incendio. El abono a los damnificados se realizará en un solo ingreso de 10.000 euros por beneficiario, que podrá llegar a 15.000 cuando el negocio no haya logrado reanudar su actividad en el momento de presentar la solicitud a causa de los daños graves ocasionados en su establecimiento. Solo se podrá recibir una única subvención, con independencia del número de locales o centros de los que sea propietario.

Podrán pedirlas las pymes industriales, comerciales, artesanas y de servicios con menos de 250 trabajadores con domicilio en alguno de los 17 municipios perjudicados, siempre que estuvieran en funcionamiento antes del 23 de julio, fecha en la que se declaró la emergencia de interés nacional. También tendrán acceso las comunidades de bienes y otras entidades sin personalidad jurídica.

El objetivo del Gobierno regional es recuperar con rapidez la liquidez de las pymes locales, sostener el empleo y facilitar la vuelta a la normalidad económica en la comarca lo antes posible. Por ello, se ha simplificado al máximo el procedimiento y la documentación a aportar, a fin de que estas ayudas puedan llegar de manera ágil a los afectados.

Estas subvenciones de emergencia forman parte del paquete de medidas anunciadas a finales de julio por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el plan de reconstrucción de la Sierra Oeste, y se complementan con otras destinadas a los autónomos con actividad económica en la zona, dotadas con 8 millones de euros.