La Comunidad aprueba la Orden de Vedas hasta marzo con facilidades para controlar jabalíes y un cupo de 1.337 tórtolas

Jabalí - PRINCIPADO

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha aprobado la Orden General de Vedas para la temporada cinegética 2026-2027, que estará vigente hasta el 31 de marzo de 2027 y que mantiene el refuerzo de las medidas para controlar la sobrepoblación de especies como el jabalí y el conejo, al tiempo que regula la caza de la tórtola europea mediante un cupo máximo de 1.337 ejemplares para toda la región.

La orden, publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), fija las especies cinegéticas autorizadas, los periodos hábiles de caza y las condiciones para el desarrollo de la actividad durante la próxima temporada.

Además, justifica la necesidad de ampliar las posibilidades de control de jabalíes y conejos por los daños que ocasionan sus elevadas poblaciones, así como por la prevención de enfermedades y accidentes de tráfico.

Entre las principales novedades destaca el mantenimiento de la posibilidad de realizar aguardos nocturnos de jabalí fuera del periodo hábil en las comarcas forestales con mayor densidad de la especie mediante comunicación previa, así como la regulación de esta modalidad durante la temporada ordinaria, permitiendo el uso de fuentes luminosas artificiales, aunque se mantiene prohibido el empleo de visores térmicos o electrónicos acoplados al arma.

Asimismo, la orden autoriza durante cualquier actividad cinegética la captura y muerte de especies exóticas invasoras como la cotorra argentina, la cotorra de Kramer, el ganso del Nilo, el mapache o el cerdo vietnamita asilvestrado. Además, permite que los ayuntamientos implanten mecanismos de control sobre estas especies en terrenos de su titularidad, previa autorización autonómica.

En relación con la tórtola europea, la Comunidad mantiene el sistema de gestión adaptativa, con un cupo regional de 1.337 ejemplares que se repartirá entre los cotos autorizados en función del histórico de capturas. Los cotos deberán utilizar el precinto digital y comprometerse a ejecutar medidas de mejora del hábitat e inventarios poblacionales.

La orden también regula aspectos como la obligación de recoger las vainas y balas utilizadas durante las jornadas cinegéticas, la señalización previa de monterías, batidas y ganchos, el entrenamiento de perros de caza, el control sanitario de las piezas abatidas y el régimen de autorizaciones para las distintas modalidades cinegéticas.

Además, establece que la temporada cinegética concluirá el 31 de marzo de 2027, si bien la orden mantendrá su vigencia automáticamente hasta que entre en vigor la correspondiente regulación de la campaña siguiente.