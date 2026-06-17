La Comunidad arranca la tramitación de una nueva Ley de la Ciencia para mejorar investigación y reforzar profesionales

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MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha una nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con el objetivo de reforzar la calidad, eficacia, eficiencia y fiabilidad del sistema regional de investigación y de los profesionales que lo integran.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles el inicio de su tramitación mediante la apertura del proceso de consulta pública previa a través del Portal de Transparencia, ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

La futura norma sustituirá a la vigente desde 1998, que ha quedado desactualizada ante la evolución del entorno científico, tecnológico y regulatorio de las últimas décadas.

El texto en el que trabaja la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades regulará la gobernanza y coordinación del sistema madrileño de investigación, su planificación estratégica y los instrumentos de apoyo necesarios para favorecer su desarrollo.

Asimismo, abordará aspectos relacionados con la transferencia y valorización del conocimiento, la innovación, la divulgación científica y la internacionalización. La futura norma también incorporará medidas orientadas a simplificar los procedimientos administrativos y mejorar el funcionamiento del sistema en su conjunto.

La nueva norma busca contribuir a reforzar la capacidad investigadora y de innovación de la Comunidad de Madrid, favoreciendo una mayor proyección internacional de sus centros, universidades y profesionales.

Asimismo, facilitará la transferencia del conocimiento al tejido productivo y promoverá una relación más estrecha entre la actividad científica y la sociedad, impulsando la generación de valor económico y social a partir de la investigación.

La nueva normativa constituirá un marco jurídico modernizado adaptado a la legislación básica del Estado en la materia que recogerá sus fines y principios, y quiere dar respuesta a los desafíos actuales del ámbito científico y tecnológico y favorecer la excelencia investigadora.