La Comunidad asegura que las incidencias en el inicio del curso son “mínimas”y destaca la creación de 7.750 plazas

Publicado 28/08/2018 13:22:47 CET

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha asegurado este martes que las incidencias en el comienzo del curso escolar son "mínimas" y ha destacado que se han acometido 33 ampliaciones en centros educativos, lo que unido a la creación de 13 nuevos, supone 7.750 nuevas plazas escolares.

En la primera rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno tras el parón por las vacaciones, Garrido ha hecho balance del curso escolar que empezará en unos días. Éste contará con 800 profesores en la enseñanza pública y más alumnos entre la educación pública, concertada y privada (16.014).

En total, según ha desgranado el presidente autonómico, el curso 2018-2019 contará con un total de 1.213.539. Algo más de la mitad de los alumnos madrileños (54,1 por ciento) estarán matriculados en centros públicos, el 30 por ciento en concertados, y el restante 15,9 por ciento en privados.

En este sentido, Garrido ha destacado que de los más de 57.000 alumnos en los que ha crecido el número de estudiantes en España en los últimos cuatro años, más de 50.000 se ha escolarizado en la Comunidad de Madrid, lo que supone cerca del 90 por ciento.

Concretamente, por etapas educativas, en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), el número de alumnos ha aumentado en 1.179 alumnos, lo que supone un 1,3 por ciento más hasta alcanzar los 94.490, mientras que en el segundo ciclo (3-6 años), habrá 196.074, una cifra similar a la del curso anterior.

En Educación Primaria, el nuevo curso registra 430.862 alumnos matriculados, que se traduce en 3.412 (0,8 por ciento) más que el pasado año, mientras que en Secundaria también se produce un crecimiento de 5.488 (2 por ciento), hasta alcanzar los 278.958 estudiantes. Por último, en Bachillerato crecerá un 2,1 por ciento (2.173) hasta llegar a los 107.075.

EL PROGRAMA BILINGÜE CUMPLE 15 AÑOS

Por otra parte, al programa bilingüe de la Comunidad se incorporarán 12 colegios públicos que permitirán sumar ya un total de 381 colegios públicos bilingües, un 48,2 por ciento del total de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria. Asimismo, 114.096 alumnos realizarán sus estudios de Primaria en el programa.

Para el curso que comienza hay 15 nuevos institutos Español-Inglés, por lo que la Comunidad de Madrid cuenta en el curso 2018-2019 con un total de 167 Institutos Bilingües. Tal y como ha desgranado Garrido, la implantación de la enseñanza bilingüe en Institutos llega al 55,7 por ciento de los centros y al 53,0 por ciento de los alumnos de ESO y al 29,8 por ciento de los alumnos de Bachillerato.

Además, los centros educativos de la Comunidad contarán con 2.618 auxiliares de conversación nativos, 99 más, para lo que el Ejecutivo regional destinará más de 22 millones de euros.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Por otra parte, dentro del marco de la atención a la diversidad del alumnado, el presidente ha destacado que en la Comunidad alrededor del 95 por ciento de los alumnos estudian en enseñanzas sostenidas con fondos públicos.

De ellos, cerca del 88,9 por ciento de alumnos con alguna necesidad de apoyo educativo está integrado en los centros ordinarios de enseñanzas de Régimen General, mientras que el 11,1 por ciento restante cursan estudios en alguno de los 32 centros de Educación Especial de la región, 24 públicos y 8 concertados.

En este sentido, el Ejecutivo regional también va a incrementar los medios para la atención a la diversidad a través de la creación de 74 nuevas aulas TGD (23,3 por ciento).

"NOS GUSTARÍA ACERTAR SIEMPRE"

El presidente madrileño ha destacado que se trata de un dispositivo "de enorme magnitud" que requiere un "enorme esfuerzo" organizativo y económico. En cuanto a los retrasos que han podido haber con las obras en algunos centros educativos, Garrido ha indicado que le gustaría "acertar siempre" y que no hubiera ninguno pero "no siempre se puede y no siempre las causas son imputables a la gestión".

Pero, ha recalcado que en este caso las incidencias "son mínimas" y ha asegurado que van a afectar a en torno a 800 escolares de más de 1,2 millones de alumnos. Además, ha incidido en que en ningún caso estos quedan sometidos a traslados a otros colegios sino que serán en los propios centros en los que se encuentran donde se habilitarán espacios perfectamente acondicionado.