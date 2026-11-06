La Comunidad asegura que llegan "tres vuelos semanales" con migrantes e insiste en "falta de información" del Gobierno

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, durante una visita al Centro Integral de Atención Neurorrehabilitadora Grupo 5 CIAN Madrid, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). El centro acoge actualmente a algunos de los - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha asegurado este viernes que llegan "tres vuelos semanales" con migrantes desde las Islas Canarias a la Península "sin tener información" del Gobierno de la nación, que les deja "abandonados a su suerte".

Preguntada por la noticia de 'ABC' sobre la llegada de migrantes en aviones a la Península, ha criticado que el Gobierno de España no les ofrezca "un futuro o un empleo" sino que "simplemente están ahí en un proceso temporal". "Es la dinámica del Gobierno de España en la atención a las personas inmigrantes", ha señalado este jueves la consejera, en declaraciones a los medios de comunicación desde el Centro de Acogida Santa María de la Paz.

Así, ha asegurado que esta es "la tónica de los vuelos disimulados que hace el Gobierno de España" y ha criticado que el Gobierno no ofrezca información de estos vuelos a "las comunidades autónomas".

En este sentido, Dávila ha asegurado que desde la Comunidad saben que son trasladados a los campamentos de Carabanchel y Alcalá de Henares, donde han pasado más de 20.000 personas que quedan "abandonadas a su suerte". "El Gobierno de España no les ofrece un futuro, no les ofrece un empleo, simplemente están ahí en un proceso temporal. Es la dinámica del gobierno de España en la atención a las personas inmigrantes", ha remarcado.

Considera que la entrada de migrantes es "la apertura de puertas con falsas expectativas" que lo que genera es personas migrantes "más pobres". Así, ha hecho hincapié que desde que empezó a gobernar Pedro Sánchez, "dos de cada tres personas sin hogar era inmigrante" y ahora la cifra ha aumentado y "una de cada dos personas sin hogar es inmigrante".

La consejera ha lamentado que la red de protección a menores está "colapsada" porque en estos vuelos vienen menores migrantes, según información trasladada por la Fiscalía. "El problema es que si no tenemos información, ni coordinación y se produce una llegada masiva, no hay recursos suficientes para atender a estas personas y los recursos colapsan, como ha sucedido con los centros de atención a menores", ha sostenido.

Dávila ha asegurado que los centros de atención y de protección a la infancia están concebidos para atender "de forma temporal a niños que no pueden estar con sus familias" y una vez que se trabaje con ellas puedan "retornar" a su entorno familiar o con familias de acogida. "En definitiva, yo creo que esto tiene que terminar ya, porque desde luego no damos una buena imagen de país en la atención a las personas inmigrantes", ha sostenido.

15O EXPEDIENTES DE MENORES PARA RETORNAR POR "MALOS COMPORTAMIENTOS"

Respecto a los menores que la Comunidad pidió a Delegación de Gobierno que retornasen "por malos comportamientos" en abril de 2025, la consejera ha actualizado la cifra y ha informado que, aunque al principio eran 70 expedientes, la cifra ha aumentado a "más de 150".

Unos perfiles, que según ha señalado Dávila, su integración ha sido "imposible" por ser menores que llegan con "consumos muy graves de drogas o problemas de salud mental". "En definitiva, se ha decidido técnicamente que esos menores necesitan reunificarse con sus familias o en sus sistemas de protección de sus países de origen, donde se puede trabajar con sus familias en esa situación", ha detallado.

A pesar de que ya cuentan con 150 expedientes, según la consejera, "no han recibido ninguna información ni expediente que pueda ser tramitado por parte de la Delegación de Gobierno". "Esperamos que la nueva delegada del Gobierno colabore en este sentido en beneficio de estos menores", ha zanjado.