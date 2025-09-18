La Comunidad asegura que no ha firmado ningún contrato con el despacho clave del 'caso Montoro'

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en el Centro de Formación de la Cámara de Comercio recibiendo a los 45 jóvenes seleccionados para la promoción del Programa de Técnicos de Comercio Exterior. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha asegurado este jueves que el Gobierno regional no ha firmado ningún contrato con el entidad Equipo Económico, vinculado a la investigación del exministro Cristóbal Montoro.

Así lo ha señalado en la sesión de control al Gobierno regional en la Asamblea, en respuesta al diputado del PSOE Agustín Vinagre. "Me preguntaba cuántos contratos se han firmado en esta legislatura por parte de la Comunidad de Madrid a Equipo Económico de Montoro. Y yo contesto a la pregunta, ninguno, señoría. Ni en esta legislatura, ni en la anterior", ha defendido.

Sin embargo, la consejera ha hecho alusión a los vínculos de algunos representantes socialistas con este despacho, en concreto, con el secretario general del PSOE, Óscar López.

"Le podemos seguir preguntando a Óscar López por esos contratos de Muface que dice no haber encontrado, aunque también está en su Ministerio, que les había hecho el alquiler para el jefe de su jefe, bueno, concretamente para la familia del jefe de su jefe, que se encargaba de negocios, entre otros, de prostitución", ha indicado.