Comunidad asegura no tener "ninguna información" de menores de Ceuta e insiste en que es "responsabilidad" del Gobierno

Foto de archivo. Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha asegurado que no tiene "ninguna información" sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Ceuta tras la crisis migratoria de la semana pasada y ha insistido en que es "responsabilidad" del Gobierno central.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha afirmado este jueves en declaraciones a los medios durante una visita a las instalaciones al Servicio de Emergencia Social, que el Ejecutivo regional no sabe "cuántos menores hay ni cuál es su situación".

"La Comunidad de Madrid no tiene ninguna información por parte del Gobierno de la situación que está sucediendo, más allá de lo que estamos viendo en los medios de comunicación", ha reclamado. Asimismo, Dávila ha subrayado que es "responsabilidad" del Gobierno central identificar a los menores, localizar a sus familias y que retornen con ellas. "Lo marca la ley", ha afirmado.

"Lo que le estamos pidiendo precisamente al Gobierno, que es su responsabilidad y además lo marca la ley, es que identifique a los menores, que busque a sus familias, que sí las tienen, que no son menores que están solos, que tienen familias, que las localice y que retorne a sus menores con sus familias porque el interés superior del menor es que el menor esté con sus familias", ha zanjado.

De la misma manera, la consejera madrileña ha afirmado que en el caso de que los menores estuvieran solos, "estarían bajo el sistema de protección de Marruecos" que, ha insistido, les "consta que funciona muy bien".