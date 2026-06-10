La Comunidad asegura que se han realizado 1.500 actuaciones para climatización de colegios con inversión de 60 millones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), y su equipo de Gobierno, junto al alcalde de Colmenar de Oreja, Migue Ángel Pulido Cobos (c), durante la reunión del Consejo de Gobierno, en el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

COLMENAR DE OREJA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este miércoles que se han realizado ya 1.500 actuaciones para la climatización de centros educativos con una inversión de 60 millones de euros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado de manera extraordinaria en el municipio de Colmenar de Oreja, ha criticado que los grupos políticos se den cuenta ahora pese a que son unos

"Estamos hablando de que se han realizado 1.500 actuaciones para mejorar la climatización y el confort térmico de todos los colegios y todos los institutos de la Comunidad de Madrid, y muchos de ellos muy antiguos que provienen incluso de los años 60", ha afirmado el consejero.

Ahora se están actuando en distintos centros de toda la región realizando más de cien actuaciones "para poder mejorar las condiciones de todos y cada uno de estos centros educativos". A ello, García Martín ha añadido la colaboración que se está manteniendo con los ayuntamientos en el marco del Programa de Inversión Regional (PIR) para mejorar también la accesibilidad y las condiciones.

Por tanto, y pese a las últimas críticas de la oposición, ha subrayado que es un tema en el que la Comunidad "lleva comprometido desde hace muchísimo tiempo" desde el "máximo respeto" y con la "máxima seriedad".

"Damos la bienvenida a aquellos grupos que hoy o este año se dan cuenta de que la Comunidad de Madrid está actuando y, como siempre, pues no reconocen el trabajo y yo creo que en ese sentido creo que hay que agradecer a la Consejería de Educación y a todos los centros que lleven tanto tiempo tratando de mejorar las condiciones climáticas", ha subrayado el consejero.

Tras la polémica surgida por las palabras del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, sobre el calor de las aulas, ayer la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, las enmarco en una "refriega política" en la Asamblea y defendió los trabajos que se están realizando.