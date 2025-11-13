La Comunidad asegura que Sánchez le "castiga siempre" y le "roba 1.000 millones al año" del fondo de competitividad

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 6 de noviembre de 2025, - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha asegurado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "castiga" a la Comunidad de Madrid "siempre que puede" y le "roba 1.000 millones al año" del fondo de competitividad.

Así lo ha expresado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, donde ha subrayado que la financiación de la Comunidad "ha mejorado" desde 2019. "El 26% de los empleos que se generan en toda España se generan en Madrid y, por tanto, quien genera la financiación son los madrileños", ha defendido.

Le ha respondido al diputado del PSOE Fernando Fernández Lara, quien ha asegurado que si el Gobierno regional presenta hoy unas cuentas récord es "gracias a las transferencias del Estado". "129.000 millones en siete años de gobierno, 43.000 millones más que el señor Rajoy", ha indicado.

Sin embargo, Albert ha subrayado que son los trabajadores los que "invierten, ahorran y pagan los impuestos" por lo que son "los que financian la Comunidad de Madrid y no el señor Sánchez".

"Sánchez hace lo único que le corresponde, que es darnos el dinero que nos corresponde por un sistema de financiación autonómico que está completamente obsoleto. Nos castiga siempre que puede a la Comunidad de Madrid. ¿Recuerdan los fondos MRR? Pues nos dio un 11,3% de todo el reparto entre las comunidades autónomas, cuando nuestra población es del 14,6% y nuestro PIB del 19,8%", ha subrayado.

También, ha censurado que la Comunidad esté "la cuarta por la cola" en los últimos presupuestos aprobados en la nación en cuanto a inversiones territorializadas. "Nos deja de pagar todo lo que está comprometido y no nos paga, por hablar de dependencia, por hacer el mismo cálculo. Un millón al día nos deben dependencia que no nos paga", ha afirmado.

Desde 2019, ha informado de que en Madrid se han recaudado 469.473 millones por grandes impuestos de los madrileños y, de ese dinero, han recibido unos 108.000, un 23%. "Al Fondo de Garantía de la Solidaridad hemos aportado 24.096 millones. El resto, nada menos, le voy a hacer la cifra, 336.743 han ido al gobierno de Sánchez", ha señalado.